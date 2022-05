Poljska Resovia ni sproščena kot Slovenija

Brez njega v slovenski odbojkarski reprezentanci seveda ne gre. Brez Jana Kozamernika namreč! Srednji bloker se je po svoji prvi klubski sezoni na Poljskem na pripravah izbrane vrste v Ljubljani že začel kaliti za dva velika tekmovalna izziva tega leta, ligo narodov in svetovno prvenstvo. Del tega bo gostila tudi Slovenija.

Imate novega selektorja Marka Lebedewa, kakšni so prvi vtisi ob njegovem uvodnem slovenskem reprezentančnem zboru?

»Ko po napornih klubskih sezonah prideš v reprezentanco, je lahko vse tudi preveč zategnjeno, a vedno nam je uspelo najti ravnotežje in upam, da ga bomo tudi tokrat obdržali. Lebedew je velik strokovnjak, igralci, s katerimi sem govoril, so o njem povedali le lepe stvari. Menim, da bo naši reprezentanci kombinacija strokovnosti in sproščenosti resnično ugajala.«

Najprej pa vas med tekmovalnimi izzivi čaka liga narodov.

»Vedno smo si želeli igrati na tem tekmovanju, a s tem prihaja tudi velika odgovornost, resnično je treba vsakič nastopiti po najboljših močeh. Tudi zaradi izločilnega sita za olimpijske igre v Parizu leta 2024. A menim, da se nam ni treba ničesar bati. Res je naš načrt za letošnjo ligo narodov tudi to, da se ponudi priložnost mlajšim igralcem, a še vedno ne vidim razloga, da ne bi tudi tokrat merili visoko. Najprej na zaključni turnir osmerice, v izločilnih bojih pa se vedno lahko zgodi marsikaj.«

Seveda pa vam do srca še najbolj seže svetovno prvenstvo na domačih tleh.

»Zagotovo, morebiti organizacije SP nismo dobili v takšnih okoliščinah, kot bi si jih želeli, a položaj na svetu je na žalost takšen, kakršen je. A moramo biti veseli, svetovno prvenstvo smo sprejeli z odprtimi rokami in prav ponosen sem na Odbojkarsko zvezo Slovenije, da ga bo izpeljala. Komaj čakam na to tekmovanje, vsi se še spominjamo evropskega prvenstva leta 2019 v Stožicah. Upajmo, da bo tudi tokrat takšno vzdušje, dali bomo vse od sebe, da bi prikazali predstave, kot smo jih takrat. Želim si, da bodo Stožice ponovno polne in pokale po šivih.«

Klubska sezona pri Assecu Resovii iz Rzeszowa s petim mestom na poljskem prvenstvu pa ni bila to, kar ste si želeli.

»Sezona je bila zelo turbulentna. Začeli smo zelo slabo, na koncu pa smo prikazali veliko boljšo odbojko. Na vse je treba gledati tudi pozitivno, je pa res, da to ni to, kar smo si želeli. Stvari je treba požreti, predelati in se nekaj iz tega naučiti. Nismo si predstavljali, da bomo izpadli že v četrtfinalu. Kot prvo, to ni ekipa kot naša reprezentančna, vse ni tako sproščeno, a menim, da naš nekdanji klubski trener in tudi reprezentančni selektor Alberto Giuliani ni bil kriv za vse skupaj. V klubskih sezonah se vedno išče nekega krivca, a krivda je bila skupinska. Edina prevetritev med sezono se je tako lahko zgodila le na mestu trenerja. To je bila logična poteza kluba, ni se zgodilo prvič. Menjava je tudi nam dobro dela, od takrat so zadeve šle navzgor.«