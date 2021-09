Poljska nevarnost za slovenske odbojkarje je razvpiti Belgijec

Siatkowka (po poljsko odbojka) je v deželi z dobrimi 38 milijoni prebivalcev ob nogometu, spidveju, smučarskih skokih in atletiki, slednja predvsem zaradi številnih žlahtnih uspehov, najbolj priljubljena športna panoga, vanjo se seveda posledično klubsko vlaga tudi veliko denarja. Poljska je bila še v starih političnih časih olimpijska zmagovalka leta 1976, dve leti prej tudi svetovna prvakinja, globalno krono si je prisvojila na zadnjih dveh mundialih (2014, 2018), nazadnje z zdajšnjim selektorjem, razvpitim in karizmatičnim Belgijcem Vitalom Heynenom. Na evropskih prvenstvih so si Poljaki priigrali eno zlato, pet srebrnih in tri bronasta odličja, tretji so bili tudi na starocelinskem prvenstvu pred dvema letoma, ko je Slovenija še drugič postala evropska podprvakinja. So pa varovanci selektorja Alberta Giulianija takrat v polfinalu v norih Stožicah v epskem dvoboju odpravili Heynenove igralce. Poljski odbojkarji zaradi kakovosti in visoke samozavesti v vsak dvoboj s slovenskimi vstopajo precej naduto, tudi v jutrišnjem polfinalu EP v domačih Katovicah, v dvorani Spodek, ta je v obliki vesoljske ladje, ob 17.30, se bodo imeli za velike favorite. Ob tem se bodo seveda želeli maščevati za evroporaz pred dvema letoma. A slovenske fante ta prenapihnjenost le še podžge in dodatno motivira, da Poljakom podkurijo. Tako so jim že večkrat v zadnjih letih, zadnja dvoboja v letošnji ligi narodov pa sta se končala z zmago vsakega od tekmecev, poljska je sicer prišla v polfinalu elitnega tekmovanja. Rezultatski maček Zaradi samopomembnosti niti ne preseneča, da so si poljske izjave pred vsakim obračunom s Slovenijo zelo podobne. »Slovensko reprezentančno jedro je šest mož, kar je lahko velika prednost, a lahko tudi slabost. Slovenija je vrhunska ekipa, ali je za finale, pa ne vem, bomo videli,« lisjaško pravi Vital Heynen. No, ko gre za belgijskega trenerskega posebneža, ima celo predsednik poljske odbojkarske zveze Jacek Kasprzyk svoje mnenje. »Je človek, s katerim ni lahko delati,« pravi. »Če me vprašate, imamo dovolj argumentov, da premagamo Slovence, enako pa menijo tudi oni,« pa so besede Michala Kubiaka, kapetana ekipe, ki je na EP od sedmih tekem zabeležila prav toliko zmag, štiri od njih z gladkih 3:0. »Če bomo še naprej igrali tako kot proti Rusiji, bomo na tem eurovolleyju zmagali,« pa je domače bistvo podal poljski sprejemalec kubanskega rodu Wilfredo Leon. Gostitelji so namreč v četrtfinalu v Gdansku odpihnili rusko vrsto. A marsikateri poljski strokovnjak tudi opominja, da ima izbrana vrsta zaradi neuspeha na olimpijskih igrah v Tokiu, tam je v četrtfinalu izgubila proti kasnejši prvakinji Franciji, še vedno tako imenovanega rezultatskega mačka. Poljaki so sicer pričakovali, da bodo v polfinalu EP igrali s Francozi in da bodo dobili priložnost za olimpijsko maščevanje, a so galske peteline v osmini finala izločili Čehi. Vsi pa očitno imajo svoj račun brez krčmarja Slovenije.



