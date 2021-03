Polete v Planici prekinili in odpovedali

Žirija finala svetovnega pokala v smučarskih skokih v Planici je današnjo zadnjo ekipno tekmo sezone zaradi premočnega vetra odpovedala. Na letalnici bratov Gorišek sta nastopili dve skupini skakalcev; Slovenija je vodila pred Avstrijo in Poljsko, nato pa se je veter vse bolj krepil in po polurni prekinitvi je žirija tekmo dokončno odpovedala.



Dve skupini skakalcev sta se spustili po zaletišču letalnice. Bor Pavlovčič je nastopil kot prvi v slovenski vrsti in pristal pri 220 metrih, kolikor sta poletela tudi Japonec Naoki Nakamura in Norvežan Halvor Egner Granerud. Vse je v prvi skupini z 236 metri preskočil Daniel Huber in priboril Avstriji prvo mesto pred Norveško, Slovenijo in Japonsko.



V drugi skupini je za domačo reprezentanco nastopil Peter Prevc (202,5), in četudi je po nastopu zamahnil z roko, so bile razmere precej zahtevnejše, tekmo je motilo vrtinčenje vetra, tako da je Peter Prevc Slovenijo popeljal v vodstvo pred Avstrijo in Poljsko.



Nato je tekmo prekinil veter. Po polurnem premoru so jo prireditelji sicer poskušali nadaljevati, a so jo po dveh nastopih, ko se je veter spet okrepil, dokončno odpovedali.

