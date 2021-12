Pokljuški sonček za dobro voljo

Mestne tekme v smučarskem teku so tiste, ki privabljajo posebno pozornost tudi širšega občinstva, ne le najbolj vznesenih privržencev zimskih panog. In prvič v sezoni je napočil čas za sprint v mestnem okolju, tokrat ob reki Elbi v Dresdnu, enem od zgodovinsko najbolj očarljivih mest nemškega prostora. Zlasti na območju zvezne dežele Saška. Današnji in jutrišnji dan bosta še posebno podčrtana za slovensko reprezentanco, predvsem za Anamarijo Lampič in Evo Urevc.

Pred vrati je četrta sprinterska tekma olimpijske sezone – po preizkušnjah na Finskem, Norveškem in v Švici, kjer je bila naša vodilna tekačica prvič v tej zimi na stopničkah –, obenem je napočil čas za zanimivo tekmo dvojic. Potem ko sta prav v tej disciplini letos Anamarija in Eva na svetovnem prvenstvu v Oberstdorfu osvojili bronasto kolajno, jima bodo tekmice namenjale pozornost, zanimivo bo kajpak tudi čez dva meseca na olimpijski preizkušnji. Večji del slovenske reprezentanco je na Saško sicer prišel v četrtek, naši udarni tekmovalki pa včeraj z letalom s prestopom v Frankfurtu.

»Prav vesela sem, da sem lahko še v četrtek trenirala na Pokljuki, ki jo je obsijal sonček, v dolini pa je bila megla. Super trening sem opravila, zdaj sem tu. Kar razganja med od pričakovanja glede tekme dvojic, saj so le redko na sporedu,« Lampičeva ni skrivala dobre volje ob prihodu v Dresden na zanimivo progo tik ob reki in nasproti Semperjeve stavbe, znamenite operne hiše.

Mogoči tudi vetrovni sunki

Ozrla se je k bližnji Elbi in dejala: »Poglejte, ob reki so mogoči tudi vetrovni sunki, na vse moramo biti pripravljene. Lani sem imela še srečo, da sem se kljub zlomljeni palici prebila na stopničke.« Anamarija je sicer zdaj tretjič na tem zanimivem prizorišču, in če ji bo šlo kot doslej – prvič je bila druga, nazadnje pa mesto nižje –, njen prepoznavni nasmeh spet ne bo mogel izginiti. Sicer pa je junakinja dosedanjega dela sezone Švedinja Maja Dahlqvist, zmagala je prav v vseh treh sprintih! »Prav z Evo sva se na letalu pogovarjali, da je zdaj pa res že čas za spremembo na vrhu ...« se je v pričakovanju današnjega starta nasmehnila naša vodilna tekačica.

In Eva Urevc? Nazadnje je v Davosu nastopila v polfinalu sprinta, zdaj si želi med izbrano šesterico. Na novih Salomonovih smučeh se, kot pravi, dobro počuti, to bi rada pokazala tudi na tej ozki progi, na kateri ne bo šlo brez zbranosti in premišljenega teka v gneči. Nove smuči, in sicer Atomicove, ima tudi Miha Šimenc, povratnik v svetovnem pokalu po lanskem operativnem posegu zaradi težav z medvretenčno ploščico oz. diskus hernijo. »Merim na uvrstitev med 30, ker ko si enkrat v tej druščini, si lahko v takšni sprinterski tekmi že zelo blizu najboljšim,« je povedal ob Janezu Lampiču, Anamarijinem bratu, naš najbolj izkušeni predstavnik moškega dela tekaške vrste. Spored sprinta v Dresdnu – danes: kvalifikacije (9.00), izločilni boji (11.30); nedelja: sprint dvojic; polfinale (10.00), finale (12.00).