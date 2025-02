Pokal Vitranc potrjen! Kranjska Gora pripravljena na smučarski spektakel

Mednarodna smučarska zveza (FIS) je po uradni snežni kontroli prižgala zeleno luč za izvedbo moških tekem svetovnega pokala v veleslalomu in slalomu, ki bosta 1. in 2. marca v Podkorenu. Tekmovanje, ki je ključnega pomena za skupni seštevek svetovnega pokala, bo vrhunec zimske sezone v Kranjski Gori.

Snežne razmere primerne, organizatorji pripravljeni

Kontrolor FIS, Jani Hladnik, je skupaj z vodjo priprave proge Gorazdom Bregantom in vodjo tekmovanja Janezom Šmitkom ocenil snežno podlago kot primerno za izvedbo tekmovanja. Po lanskoletni odpovedi zaradi močne odjuge so organizatorji letos še bolj skrbno pripravili progo.

»Vsak trenutek zime smo izkoristili za izdelavo tehničnega snega. Podlaga je dobro utrjena, tudi če bodo temperature višje in bo nekaj padavin, večjih težav ne pričakujemo,« je poudaril Bregant.

Generalni sekretar OK Pokala Vitranc Srečko Medven je dodal, da je situacija letos bistveno boljša: »Prepričan sem, da imamo najboljšo ekipo na svetu in bomo zagotovili vrhunsko izvedbo tekme.«

Največja imena smučanja, veliko pustovanje

Na startu pričakujejo vse najboljše smučarje sveta, vključno s Švicarjem Marcom Odermattom, vodilnim v skupnem seštevku. Za slovenske navijače bo osrednji junak Žan Kranjec, ki bo lovil prve domače stopničke po 23 letih.

Žan Kranjec bo lovil stopničke. FOTO: Matej Družnik

Pokal Vitranc ne bo le športni dogodek, temveč tudi največji slovenski »apres ski«. Na pustno soboto bo na prostem pred Hotelom Kompas potekala zabava z Aktualovo galamo, Petkovo pumpo in DeeJay Time Back in Time Carnival, kjer bosta nastopili skupini Karma in Groove Coverage.

Navijače bo razveselil tudi brezplačen vstop v ciljno areno s slovensko zastavo dolžine vsaj 150 cm.

Slovenska in hrvaška reprezentanca že trenirata

V teh dneh v Kranjski Gori trenirata tako slovenska kot hrvaška reprezentanca, kar bo še dodatno dvignilo pričakovanja pred velikim smučarskim vikendom.

Po lanskoletni odpovedi je letošnji Pokal Vitranc pripravljen, da postane pravi zimski spektakel, ki bo privabil tako najboljše smučarje kot množice navijačev.