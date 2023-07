Pojavljajo se dvomi o dopingu, šef Team Emirates: Pogačar je utrujen, ne bolan

Direktor kolesarske ekipe UAE Team Emirates Mauro Gianetti je pred današnjo etapo Toura povedal, da se prvi zvezdnik ekipe Tadej Pogačar po težavah na kraljevski etapi danes počuti bolje. Predvsem je utrujen, saj ni imel optimalnih priprav, je pojasnil prvi mož ekipe in zavrnil ugibanja, da bi bil slovenski as bolan. »Ne, ni bolan. Je samo zelo utrujen, včeraj se je to pokazalo,« je o razpletu na zadnjem vzponu najtežje etape letošnje dirke po Franciji za STA dejal švicarski strokovnjak.

Ubežniki za sabo zadržali načeto glavnino, etapa Asgreenu Danec Kasper Asgreen (Soudal-Quick Step) je zmagovalec 18. etape kolesarske dirke po Franciji. Na trasi od Moutiersa do Bourg-en-Bressa (184,9 km) je 28-letnik slavil iz štiričlanske ubežne skupine, ki je za sabo zadržala po zahtevnih dneh v Alpah načeto glavnino. V skupnem seštevku ni prišlo do sprememb. V generalni razvrstitvi še naprej prepričljivo vodi Danec Jonas Vingegaard (Jumbo-Visma), ki ima pred slovenskim asom Tadejem Pogačarjem (UAE Team Emirates) kar 7:35 minute naskoka. Tretji je še en član emiratov, Britanec Adam Yates, ki pa zaostaja že 10:45 minute.

Gianetti je tudi odločno zavrnil ugibanja o tem, da bi v ekipi razmišljali o odstopu dvakratnega zmagovalca Toura v letih 2020 in 2021. »To ne bi bilo v Tadejevem slogu,« je bil jasen. Podobno je pred današnjim startom nakazal Pogačar, ki sicer niti po včerajšnji etapi niti pred startom današnje etape ni dajal izjav slovenskim novinarjem. Na predstavitvi ekip je na odru za prireditelje na kratko sporočil: »Še smo tu, še stojimo.«

Pri oceni vzrokov za takšen razplet pa je Gianetti s prstom pokazal na omejene priprave Pogačarja zaradi zloma zapestja konec aprila. »Dejstvo je, da Tadej ni imel optimalnih priprav,« je opozoril na celjenje kosti, zaradi česar je moral slovenski as precej prilagoditi priprave na največjo dirko sezone.

»Kljub temu je dokazal, da je šampion. Vemo, da ni imel optimalnih priprav, a je zdaj na drugem mestu. Dejstvo je namreč, da je tudi Vingegaard izjemen šampion. On je v res izjemni formi in da mu lahko slediš, moraš sam biti v najboljši formi in imeti optimalne priprave,« je sklenil Gianetti.

Direktor Toura: Razumem vse dvome o dopingu v kolesarstvu

Direktor kolesarske dirke po Franciji Christian Prudhomme razume vse dvome, ki se pojavljajo okrog dosežkov obeh največjih zvezdnikov dirke Danca Jonasa Vingegaarda in Slovenca Pogačarja. »Vprašanja vsekakor niso popolnoma neupravičena,« časnik L'Equipe povzema nemška tiskovna agencija dpa.

Kot še pravi Prudhomme, sta se s tem v ponedeljek strinjala tudi oba kolesarja, ki razumeta, da mnogi pomislijo tudi na morebitno uporabo nedovoljenih sredstev. Oba poznata zgodovino Toura in afere, ki so dirko zaznamovale, predvsem obdobje med letoma 1998 in 2009. Začelo se je z ekipo Festine, najbolj znan je primer Američana Lancea Armstronga, Nemca Jana Ullricha in Danca Bjarneja Riisa ...