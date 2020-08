Pogovor s Fabiem Capello: jeseni je stavil na City in še kar vztraja

Mrzlica nogometne lige prvakov se je vnovič lotila tudi Fabia Capella. Nekdanji strateg Milana, s katerim je leta 1994 osvojil LP, madridskega Reala, Rome, Juventusa, angleške in ruske reprezentance se je trenersko upokojil leta 2018 po sezoni na klopi kitajskega Jiangsu Suninga, vendar bo komentiral vrhunec sezone za italijansko televizijo Sky. V pogovoru za Gazzetto dello Sport je razkril nekaj svojih pogledov.



Lizbona že pričakuje najboljšo osmerico sezone, toda moštva morajo najprej dokončati osmino finala, v kateri si bosta kožo reševala tudi vaša nekdanja kluba, Juventus in Real. Ali lahko Torinčani nadomestijo zaostanek iz Lyona z 0:1?

Juventus ima pred seboj vse prej kot lahko nalogo. Ko loviš tekmeca, se lahko hitro zgodijo napake v obrambi ali obudijo dvomi s prejšnjih tekem. Najpomembnejše je, da se ti ne mudi preveč. Iz izkušenj lahko rečem, da se zna tesnoba grdo poigrati s teboj, ko poskušaš izničiti primanjkljaj. Priprava na tekmo in vodenje moštva bosta imela ključno vlogo.



Lyon je od 8. marca, ko so prekinili francosko ligo, odigral le eno uradno tekmo; 31. julija je po streljanju enajstmetrovk izgubil s PSG. Zasedba trenerja Rudija Garcie je velika neznanka.

Njegovi nogometaši imajo najbolj spočite mišice, vendar so najbolj zarjaveli pri igri. Juventusova prednost je, da je junija in julija odigral veliko tekem v Italiji.



V pokalnem finalu s PSG se je Lyon osredotočil na zaprto obrambo in nasprotne napade. Je bila to generalka za Torino?

Prav zato bo treba Francoze pričakati s pozornostjo in pametjo. Klasičen gol iz protinapada lahko uniči Juventus.



Maurizio Sarri je na klopi Juventusa osvojil italijanski scudetto, toda končna ocena njegovega dela bo odvisna od lige prvakov.

To je jasno, kritiki so zelo zahtevni. Sarriju gredo zasluge, da je sprejel Juventusovo ključno vodilo: pomembna je zmaga. Ne nazadnje bi bilo nevarno, če bi se odločil za drugačno pot. Toda hkrati lahko vidimo, da poskuša uveljaviti tudi svoje zamisli.



Stanje duha Cristiana Ronalda bo drugi dejavnik X proti Lyonu.

On se vedno poteguje za naslov najboljšega strelca in letošnji osebni izkupiček ga je razočaral. Toda hkrati spada med nogometaše, ki zelo hitro dvignejo glavo. Vedno razmišlja o jutrišnjem dnevu. Zato pričakujemo zelo nabrušenega CR7.



Napoli bo začel v Barceloni z izhodiščem 1:1 s San Paola.

Neapeljčani igrajo dobro, vendar se včasih preveč občudujejo v ogledalu in pozabijo na obrambne naloge. Ne bi si smeli privoščiti toliko napak, bolje pa bi morali izkoriščati tudi svoje priložnosti. V ligi prvakov imaš pogosto le eno.



Barcelona je v grdem slogu zapravila špansko ligo, saj so se razmere po januarski zamenjavi Ernesta Valverdeja s Quiquejem Setienom poslabšale. Se lahko dvigne iz krize?

Ostala je brez naslova, ki ga je že imela v žepu, kar je lahko idealen motiv za oddolžitev v Evropi. Revanša z Napolijem bo ena od tekem, ki se jih šampioni, kakršen je Lionel Messi, lotijo s posebno zavzetostjo. On bo jeziček na tehtnici, v taktičnem smislu pa bo zelo pomemben tudi Jordi Alba, saj je eden od Barçinih motorjev.



Manchester City ni uresničil načrta v angleški ligi, a mu po zmagi v Madridu z 2:1 dobro kaže v LP.

City je v zaključku sezone prikazoval odličen nogomet. V revanši z Realom ne bo imel podpore gledalcev, toda rezultat s prve tekme je pomembna prednost.



Bayernu se po londonski zmagi s 3:0 nad Chelseajem obeta najlažje delo v preostanku osmine finala.

Bavarci so boljši, tepe jih lahko le daljši premor po koncu nemške lige.



Atalanta je že v četrtfinalu in se bo pomerila z oslabljenim PSG brez Killiana Mbappeja.

Na žalost je tudi Atalanta izgubila odličnega aduta, Josipa Iličića. Gian Piero Gasperini ima dva šampiona, ostal mu je Alejandro Gomez. Če bi imel še Iličića, bi stavil na Atalanto.



Kdo je vaš favorit?

Manchester City. Tako sem dejal pred začetkom sezone in zdaj ponavljam.