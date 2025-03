Pogorelčnik razkril ozadje škandala: Ko so posnetki prišli v javnost, je bilo treba odreagirati

Čeprav je krovna norveška zveza v luči škandala s prirejanjem dresov skakalcev na svetovnem prvenstvu v Trondheimu suspendirala glavnega trenerja Magnusa Breviga in odgovornega za opremo, je ugled športa načet. Slovenija je bila ena od držav, ki so protestirale med prvimi, vodja panoge Gorazd Pogorelčnik je dejal, da je bilo ob posnetkih treba odreagirati.

Slovenski skakalci so se domov vrnili s petimi kolajnami, od tega štirimi zlatimi, Nika Prevc je osvojila oba posamična naslova, Domen Prevc je zmagal na veliki skakalnici, kjer je moška ekipa ubranila naslov, v svetu pa bolj kot uspehi športnikov odmeva afera s prirejanjem tekmovalnih dresov.

Odlični dosežki reprezentantov

»Glede na to, da se sezona do prvenstva ni odvijala tako, kot smo pričakovali, so fantje in dekleta tudi mene presenetili z uspehi v Trondheimu. Pred prvenstvom smo si v vodstvu zadali cilj, da želimo po eno kolajno v ženski in moški kategoriji. Reprezentanti so jih nato osvojili kar pet ter še kopico drugih odličnih dosežkov, gre za najuspešnejše prvenstvo doslej,« je na srečanju z novinarji velike slovenske uspehe pospremil Pogorelčnik ter spomnil tudi na šest kolajn, ki so jih osvojili na mladinskem SP.

Glede škandala okoli dresov norveških skakalcev med SP, ki je botroval suspenzu dotlej srebrnega na veliki skakalnici Mariusa Lindvika in Johanna Forfanga, je Pogorelčnik izpostavil, da težko oceni, ali so glede dresov goljufali le Norvežani ali se je kaj podobnega dogajalo že prej v sezoni.

»Težko rečem, ker nimam niti podatka, kako druge reprezentance delujejo. Dejstvo pa je, da ko so šli ti norveški posnetki v javnost, je bilo treba reagirati. To se je zgodilo v soboto zjutraj pred tekmo, takoj me je poklical avstrijski predstavnik smučarske zveze, s katerim sva k protestu povabila še Poljake. Je pa res, da je posnetke v javnost poslal poljski novinar. Če teh ne bi bilo, ne bi bilo niti protesta,« je ozadje afere s slovenske plati razkril Pogorelčnik.

»Gre za tehnološki doping«

»Sam menim, da je prav, da je prišlo do diskvalifikacij. Zagotovo je šlo za manipulacijo, in to se v skokih ne sme dogajati, ker gre po mojem za tehnološki doping, ki pomaga pri aerodinamiki smučarskega skoka. Aerodinamika pa pomeni več metrov, večje daljave in boljše rezultate. To pa je edino, kar v športu šteje.«

Kot je pojasnil Pogorelčnik, je Slovenija z Avstrijo in Poljsko protest oddala ob začetku prve serije na veliki skakalnici, in ker je med tekmo nemogoče ukrepati, so predstavniki Mednarodne smučarske zveze (Fis) ukrepali takoj po preizkušnji.

»Dokler bo v skokih ali pri kontroli opreme tako močno prisoten človeški faktor, so seveda vedno možne tudi napake. V norveškem primeru pa je šlo zagotovo za manipulacijo, tudi Norvežani sami so to priznali. Če ne bi dobili teh videoposnetkov, pa se mi ne bi podpisali pod ta protest,« je še dejal in dodal, da je afera zelo škodila ugledu športa.

Vsi vpleteni suspendirani

»Zdaj so stvari v rokah Fisa in etične komisije, ki bo morala čim prej o tem razpravljati in narediti zaključke. Pred vrati so nova tekmovanja, pa ne le nova tekmovanja, tekmovanja na Norveškem,« je spomnil Pogorelčnik.

Norveška smučarska zveza je na svoji spletni strani v ponedeljek po SP objavila, da je suspendirala vse vpletene v manipulacijo s skakalnimi dresi, vključno s selektorjem Brevigom. Funkcijo bo do nadaljnjega prevzel Slovenec Bine Norčič, je še dodala krovna zveza, slovenski trener pa je za Sportal dejal, da je sam za to potezo izvedel šele iz medijev.

Norveška zveza s tem ni končala preiskave, saj se bo posvetila nadaljnjemu ugotavljanju dejstev. Zdaj so na potezi pri Fisu, kjer so v nedeljo začeli obsežnejšo preiskavo škandala.