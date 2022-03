Poglejte te prizore iz Planice: »To je bila le češnjica na torti celotne sezone» (FOTO)

Potem ko so prve sezono svetovnega pokala končale smučarske skakalke z olimpijsko prvakinjo Uršo Bogataj in zmago v pokalu narodov, je v Planici padel zastor še nad 43. sezono skakalcev. Vodja panoge pri Smučarski zvezi Slovenije (SZS) Gorazd Pogorelčnik je poudaril, da sezone ne gre oceniti drugače kot za zelo, zelo uspešno. »Planica je bila le češnjica na torti celotne sezone,« je uvodoma po koncu finala v Planici dejal Pogorelčnik.

Sezona za v anale

Veliki globus je pripadel Japoncu Rjojuju Kobajašiju (1.621 točk), ki je danes z osmim mestom zanesljivo ugnal Nemca Karla Geigerja (1.515), danes 16., na drugem mestu. Petindvajsetletni Kobajaši je drugič v karieri slavil skupno zmago v pokalu, čeprav je decembra zaradi koronske okužbe izpustil kar nekaj tekem. To sezono je dobil osem tekem, prejel je tudi zlatega orla ter postal olimpijski prvak na srednji ter podrpvak na veliki skakalnici v Pekingu. Mali globus za najboljšega letalca pa je osvojil Žiga Jelar z desetimi točkami naskoka pred Timijem Zajcem. Prvič v zgodovini je imela Slovenija tri skakalce med najboljšo deseterico svetovnega pokala. Najboljši Slovenec je bil Anže Lanišek (936) na sedmem mestu, Zajc (711) je bil osmi, Cene Prevc (657) pa deseti. V pokalu narodov so Slovenci končali na drugem mestu, do zadnje tekme so celo bili boj za zmago z Avstrijci, ki so bili na koncu sezone boljši zgolj za 47 točk in se veselili prve tovrstne lovorike po osmih letih.

Mali globus za najboljšega letalca pa je osvojil Jelar z desetimi točkami naskoka pred Zajcem. FOTO: Matej Družnik

Japonski smučarski skakalec Rjoju Kobajaši, ki je po zadnji tekmi 43. sezone svetovnega pokala v Planici osvojil skupno zmago, je tudi največji zaslužkar. Z nagradami s tekmovanj je to zimo zaslužil 306.400 švicarskih frankov (300.183 evrov). FOTO: Matej Družnik

Po dveh letih koronskega premora

V dolino pod Poncami se je sicer za pravi planiški praznik od sredinega preizkusa letalnice bratov Gorišek po podatkih organizatorjev za finale 43. sezone svetovnega pokala v smučarskih skokih zgrnilo kar 59.000 gledalcev. Ti so po dveh letih koronskega premora lahko uživali v odličnih nastopih Slovencev.

Slovenska reprezentanca na zadnji tekmi sezone. FOTO: Matej Družnik