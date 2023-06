Poglejte, kdo je Mohoriču čestital za uspeh

Konec dober, vse dobro. Na 29. kolesarski dirki po Sloveniji je bilo nekaj neljubih dogodkov – od zmede v zadnjem kilometru v Postojni, do sobotnega padca Filippa Zane (Jayco Alula) med spustom s Kolovrata in včerajšnje kraje koles ekipe Euskaltel Euskadi v Ljubljani –, a končala se je praznično. Z etapno zmago Mateja Mohoriča (Bahrain Victorious) na novomeškem Glavnem trgu in skupnim Zanovim slavjem. Vse skupaj se je dogajalo pred sproščenim očesom Primoža Rogliča.

V 30-letni zgodovini dirke po Sloveniji sklepna etapa še ni bila tako napeta. Za to je poskrbela drama dan poprej. Zana je bil v kraljevski etapi na poti do zanesljive zmage, na vzponu na Kolovrat se je otresel tekmecev, vendar med spustom proti Kobaridu prezrl dvojni ovinek, čeprav se je že drugič spuščal po tej cesti. Samo sreči se lahko zahvali, da se pri poletu s ceste ni huje poškodoval. Nenazadnje bi se lahko ponovila tragedija z dirke po Švici, na kateri je po padcu v 5. etapi življenje izgubil Gino Mäder (Bahrain Victorious).

Zana je izgubil le vodilno pozicijo na cesti, nadaljeval je in z 2. mestom v etapi oblekel zeleno majico z le sekundo prednosti pred Diegom Ulissijem (UAE). Tedaj je bilo jasno, da bo odločala Trška gora, lanska novost, ki je popestrila sklepno preizkušnjo dirke pod vodstvom direktorja Bogdana Finka. Drugič zapored je bil na vrhu v ospredju Mohorič v spremstvu zelene majice. Lani je bil to Tadej Pogačar (UAE), ki je v Novem mestu dobil etapo in končni vrstni red, letos Zana, ki je prav tako ubranil zeleno majico. V sprintu na Glavnem trgu pa je Mohorič, ki se je v skupnem seštevku s 6. povzpel na 2. mesto, 18 sekund za zmagovalcem, dobil zadoščenje. Slavil je svojo prvo zmago na domači etapni dirki.

Sproščeni Primož Roglič, ki ga danes čaka sprejem na ljubljanskem Kongresnem trgu, je najboljšim v Novem mestu podeljeval rože. FOTO: Blaž Samec

»To je dobra popotnica za Tour, nisem pričakoval, da bom tako dobro pripravljen, saj sem imel še pred dvema tednoma težave z natrgano mišico. Zelo sem vesel in zadovoljen, veselim se dirke po Franciji,« je Mohorič povedal, potem ko je ciljno črto prekolesaril s prstom, usmerjenim v nebo, v spomin na Mäderja, ki je bil njegov moštveni sotekmovalec.

»Dogodki tega tedna so nas močno pretresli, z Ginom sem si bil blizu. Na njegovi prvi tritedenski dirki, Giru 2021, sva si delila sobo. V 4. etapi sem mu pomagal do zmage. Ni verjel vase, vendar sem mu ves dan govoril, da ni pomembno, kaj storijo drugi, temveč da se na ključnem delu potrudiš, daš vse od sebe. Takrat je bilo zanj to dovolj, da je zmagal. Bil je predober fant in ga je bog vzel nazaj k sebi. Vsak ima svojo usodo, svojo pot, življenje gre naprej. Še vedno sem zaljubljen v svoj poklic, v kolo in kolesarstvo. To bom še naprej počel s srcem, njega pa bom nosil naprej v svojem spominu,« je razkril Mohorič.

Po drugi naslov prvaka

Popotnica za Tour je vsekakor dobra, morda si bo prikolesaril še boljšo. V nedeljo bo v Radovljici lovil svoj drugi naslov državnega prvaka na cesti. Roglič, ki ga jutri ob 18. uri čaka sprejem na Kongresnem trgu po zmagi na Giru, mu je včeraj kot častni gost dirke po Sloveniji čestital in podelil rože na odru za zmagovalce, konec tedna bo morda njegov tekmec. »Cilj je osvojiti naslov, a Tadej in Primož imata podobne načrte, objektivno sta boljša od mene. Ne bom pa se predal pred startom, šel bom na vso moč. Nimam kaj izgubiti, lahko pa dobim majico državnega prvaka,« je še povedal Moho.

Najboljši trije na 29. dirki po Sloveniji: drugouvrščeni Matej Mohorič, zmagovalec Filippo Zana in tretjeuvrščeni Diego Ulissi. FOTO: Blaž Samec

Kaj pa zmagovalec 29. dirke po Sloveniji? »Ogledal sem si posnetek sobotnega padca, res sem imel veliko sreče. Prejel sem nekaj udarcev, vendar nič hujšega,« je dejal Filippo Zana, čigar največji uspeh je zmaga v 18. etapi letošnjega Gira v Dolomitih. Kako pa je videl razplet sklepne slovenske etape na Dolenjskem?

»To je bil pravičen razplet. Matej me je dobro vodil čez spust, na katerem nisem hotel preveč tvegati po tistem, kar se mi je zgodilo dan prej. Dirka se je končala, kot se je morala. Izjemno lepo je bilo tudi, da mi je čestital takšen šampion, kot je Roglič,« je še dejal četrti italijanski zmagovalec dirke po Sloveniji.