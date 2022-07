Poglejte, kako so se zmagovalci Toura poklonili Rogliču (VIDEO)

Na 109. Dirki po Franciji je danes na sporedu le še zadnje dejanje. 21. etapa, ki se vsako leto konča s tradicionalno parado šampionov v Parizu in obračunom sprinterjev za prestižno etapno zmago.

Ekipa slovenskega šampiona Primoža Rogliča je bila na letošnji dirki najbolj uspešna in bo domov odnesla ne samo rumeno majico za skupno zmago na dirki, ki jo je osvojil Jonas Vingegaard pred našim čudežnim dečkom kolesarstva in dvakratnim zmagovalcem dirke po Franciji Tadejem Pogačarjem, ampak tudi zeleno majico, ki jo je osvojil Wout van Aert.

Zmagovalna ekipa Jumbo Visma se med vožnjo zadnji dan ni pozabila zahvaliti niti trem moštvenim kolegom, ki jim letošnje dirke ni uspelo privoziti do cilja. Med njimi je tudi Roglič, ki je v peti etapi padel in se poškodoval. Kljub temu je bil ključ do preboja Vingegaarda, ki je s pomočjo njegovih napadov, ki jih je Pogačar izničeval, uspel Pogačarja tako izmučiti, da mu proti koncu etape ni uspel slediti in je ta dan pridelal večminutni zaostanek. Ta je bil tako velik, da ga Tadeju ni uspelo izničiti vse do konca dirke.