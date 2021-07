Poglejte, kako se sveti zlata medalja: Ta je edina, ki sem si jo želel (FOTO)

Prva zlata v kanuju

Manjka mu še prvo mesto v seštevku svetovnega pokala

Slovenski kanuistje na olimpijskih igrah v Tokiu v slalomu na divjih vodah prepričljivo osvojil zlato odličje. Najbližjega zasledovalca Čehaje prehitel za 3,71 sekunde. To je druga slovenska medalja na letošnjih igrah po bronu kolesarjater skupno 25. za Slovenijo na poletnih igrah.To je največji uspeh v karieri za 34-letnega Ljubljančana, ki je na svojih tretjih olimpijskih igrah prišel do prvega odličja, in to zlatega, šestega za samostojno Slovenijo na poletnih igrah. Gre za tretjo olimpijsko medaljo za slovenske slalomiste na divjih vodah, prvo v kanuju in prvo zlato. Pred tem sta bila srebrna kajakašav Atlanti 1996 inv Riu pred petimi leti.Zlato so pred njim osvojili veslačainv dvojnem dvojcu, strelec(Sydney 2000), atletv metu kladiva (Peking 2008) ter judoistki(London 2012) in(Rio de Janeiro 2016).Ljubljančan ima tudi naslov svetovnega prvaka iz leta 2017 in dva naslova evropskega prvaka (2019, 2020), zdaj pa je tej zbirki še dodal zlato olimpijsko odličje.»To mi pomeni ogromno. To je edina medalja, ki sem si jo želel, da imam zdaj popolno zbirko. Manjka mi še prvo mesto v seštevku svetovnega pokala, ampak tole odtehta vse,« je presrečen slovenski kanuist.