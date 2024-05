Poglejte, kako se je družila predsednica z nogometaši (FOTO)

Na Brdu pri Kranju je zaživela operacija »Slovenija na euru 2024«, selektor Matjaž Kek je zagnal uradni del skupnih priprav reprezentance na letošnje evropsko prvenstvo v nogometu. V tradicionalni bazi jih ni pričakalo le rekordno število novinarjev, fotografov in snemalcev, obiskal jih je tudi premier Robert Golob in jim zaželel srečo, o čemer smo že poročali tukaj.

Tudi predsednica republike Nataša Pirc Musar je na Gradu Brdo priredila sprejem za člane in strokovno vodstvo moške nogometne reprezentance, ki se pripravljajo na evropsko prvenstvo v nogometu EURO 2024.

FOTO: Bor Slana/sta

FOTO: Bor Slana/sta

V uvodu nagovora je poudarila simboliko kraja srečanja, ki povezuje državni protokolarni objekt Grad Brdo in Nacionalni nogometni center Brdo, ponos Nogometne zveze Slovenije. »Vaš trud, predanost in borbenost so nas vse navdihnili in ponosni smo, da boste zastopali našo državo na tako prestižnem tekmovanju. Čeprav so bile temperature v Stožicah tisti ponedeljek, 20. novembra lani, kazahstansko nizke, so bila srca vseh, ki smo vas spremljali na polnih tribunah, in tistih, ki so bili pred ekrani, razgreta,« je dejala predsednica. Dodala je še, da uspeh moške nogometne reprezentance ni zgolj športni dosežek, temveč simbol enotnosti, vztrajnosti in neomajne volje, ki so ključne vrednote vsake prave ekipe.

Pomembnost enakopravnosti

Predsednica je izpostavila tudi pomembnost enakopravnosti v športu, še posebej med moškimi in ženskami. »Zavzemam se za to, da bi imele ženske in moški enake možnosti v vseh športnih panogah, tudi v nogometu. Podpiranje enakopravnosti v športu pomeni vlaganje v izobraževanje, infrastrukturo in podporne programe za vse v športu, ne glede na spol,« je bila jasna in ob tem izrazila željo, da bi tudi ženska nogometna reprezentanca sledila zgledu moške in se uvrstila na velika mednarodna tekmovanja. Člane moške izbrane vrste pa je ob tej priložnosti prosila za podporo.

FOTO: Bor Slana/sta

FOTO: Bor Slana/sta

Na koncu je nogometašem čestitala za njihov dosežek in jim zaželela veliko uspeha na prihajajočem prvenstvu. »Vaš uspeh je navdih za mlade po vsej Sloveniji. Mladi, ki vas spremljajo, vidijo, da so sanje dosegljive, da je trdo delo smiselno in da se lahko z vztrajnostjo in predanostjo dosežejo velike stvari. Vi ste vzorniki prihodnjih generacij in vaše zgodbe bodo navdihovale mnoge mlade športnike,« je zaključila predsednica in dodala znani navijaški slogan, ki slovenske navijačice in navijače spremlja vse od osamosvojitve in si ga pa njenem mnenju nihče ne bi smel prisvojiti: »Kdor ne skače, ni Sloven'c!«

Predsednica bo za nogometaše na EURO 2024 navijala 20. junija v Münchnu, na tekmi med Slovenijo in Srbijo. Večer pred tem bo nagovorila zbrane na sprejemu ob dnevu državnosti za slovensko skupnost, ki ga prirejajo slovensko veleposlaništvo v Berlinu, generalni konzulat Republike Slovenije Münchnu in Nogometna zveza Slovenije. Na dan tekme bo obiskala tudi Evropsko šolo v bavarski prestolnici, kjer bo opravila pogovor z dijaki.