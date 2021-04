Poglejte, kaj je Roglič počel dan po velikem zmagoslavju

Po včerajšnji izjemni akciji, s katero si je priboril tudi skupno zmago na kolesarski dirki Po Baskiji, je imeldanes pred seboj še en zanimiv dan. Če ste mislili, da bo brutalni etapi s sedmimi klanci počival, ste se zmotili. Z ekipo se je namreč podal na dolgo pot v Francijo in preizkušal traso, ki ga bo julija čakala na slovitem Touru.Fotografija, ki jo je objavil trener pri Jumbo Vismije naletela na zelo odmeven odziv, čestitke Rogliču, ki je dan po zelo napornem dnevu že kolesaril v dežju po poteh 20. etape Toura, pa so kar deževale. Pozneje je Niermann objavil še eno fotografijo, na njej pa je Roglič na kronometrskem kolesu, preveril je namreč še traso 5. etape.Nekateri so se sicer spraševali, v čem je bil smisel, da se že dan po dirki podajajo na tako dolgo pot v Francijo, a ekipa je menda tako ali tako na poti proti Nizozemski, kjer se bo pripravljala na spomladanske klasike, med drugim Liege-Bastonge-Liege, kjer bo Roglič tudi branil zmago, ki jo je lani dosegel na jesenski izvedbi tega spomenika.