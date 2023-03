Pogi že ve, zakaj lovi sekunde

Tretja etapa dirke Pariz–Nica ni pritegnila pozornosti kolesarske javnosti le, ker se za končno zmago borita prva zvezdnika tega športa Tadej Pogačar in Jonas Vingegaard, temveč ker je bila na sporedu eksperimentalna ekipna vožnja na čas.

Ta se je kljub spremenjenim pravilom končala po pričakovanjih. Vingegaardova Jumbo Visma je pokazala izjemno moč, Pogačarjeva UAE pa, da v tej disciplini še ni povsem na vrhu. Kljub temu sta Pogačar in njegov športni direktor Andrej Hauptman zadovoljna z opravljenim delom. Na 32,2 km dolgi trasi, na kateri je obveljal čas prvega kolesarja v ekipi na cilju namesto četrtega, kot to velja na običajnih moštvenih vožnjah na kronometer, je UAE zasedla 5. mesto, 23 sekund za Jumbom Vismo.

Vse drugo kot zmaga nizozemske zasedbe bi bila senzacija, saj je na start prišla s poimensko najmočnejšim kronometrskim vlakom. V njem so bili poleg zmagovalca zadnjega Toura Vingegaarda še aktualni in nekdanji svetovni prvak Tobias Foss in Rohan Dennis, Edoardo Affini, ki se zna po robu postaviti tudi slovitejšemu rojaku Filippu Ganni, in ne nazadnje Tratnik, zmagovalec prologa na dirki po Romandiji 2019 in štirikratni slovenski prvak.

Idrijčan, ki je pred to sezono prestopil iz Bahraina Victoriousa, je potrdil, da je velika pridobitev za nizozemske »ose«. Skozi traso je v ospredju vlekel kot lokomotiva in je Vingegaarda celo potegnil do cilja, ko sta svetovna prvaka ostala že daleč v ozadju.

Uspešno oživljanje pokopane discipline

Pogačar ni imel tako močnih pomočnikov, prvi je po dobrih 7 km odpadel Domen Novak, nato je šlo pri ekipi UAE na izpadanje. Zadnji je s slovenskim kapetanom ostal trikratni svetovni prvak do 23 let Mikkel Bjerg, v zadnjem kilometru pa je Pogi sam odhitel proti cilju. Ura se je zaustavila pri času 34:18, 23 sekund počasneje kot pri Tratniku in Vingegaardu.

To je sprejemljiv zaostanek, še posebej, ker si je 24-letnik s Klanca pri Komendi v uvodnih etapah na letečih ciljih nabral 12 sekund prednosti pred tekmeci. Zdaj na 10. mestu v skupnem seštevku za rojakom (Tratnik je ta čas 4.) in Dancem iz Jumba Visme zaostaja 11 sekund. Rumeno majico je oblekel Magnus Cort, čigar ekipa Education First je z 2. mestom le poldrugo sekundo za Jumbom Vismo pripravila presenečenje dneva.

»Ta format ekipne vožnje na čas ni slab, poskus oživljanja malodane že pokopane disciplina je bil uspešen. Bilo je zanimivo, še bolj bi bilo, če trasa ne bi bila povsem ravninska. Ne glede na spremenjena pravila se je izkazalo, da so bile hitrejše ekipe, ki so dlje časa ostale skupaj. Glede na kronometrske motorje sem pričakoval, da bo zmaga Jumba Visme bolj prepričljiva. UAE? Glede na sestavo ekipe so dobro omejili izgube, zdaj vemo, zakaj je Pogačar skakal na letečih ciljih,« je odločitev prirediteljev za vedno bolj redko preizkušnjo v profesionalni karavani ocenil nekdanji slovenski profesionalec Martin Hvastija. Danes bo na vrsti prva gorska etapa s ciljem na La Loge des Gardes 1077 m visoko.