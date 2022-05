Pogi že pozna pot do tretje zmage

Avstralski navijači še vedno slavijo svojega prvega zmagovalca Gira Jaija Hindleyja, ki je šel na poti na vrh tudi skozi slovenske roke (njegov športni direktor je bil pred leti Tomaž Poljanec, trener pa Miran Kavaš), kolesarski svet pa pogled obrača proti Touru. Vsekakor to že lep čas velja za Tadeja Pogačarja, ki je v spremstvu športnega direktorja pri ekipi UAE Andreja Hauptmana proučil ključne dele trase, na kateri bo od 1. julija lovil tretjo zaporedno zmago.

Tour 2022 se bo začel z vožnjo na čas v Københavnu (13 km) in tri dni gostoval na Danskem, končal pa se bo 24. julija v Parizu. Karavano čaka 3328 zahtevnih kilometrov, ki jo bodo peljali tudi v Belgijo in Švico. Hauptman je za volanom avtodoma in spremljevalnega avtomobila prevozil 5000 km, da je s svojim zvezdniškim varovancem spoznal pasti 109. dirke po Franciji.

»Z nama sta bila še odlični poljski kolesar Rafal Majka in naš baskovski maser Yoseba Elguezabal. Najprej smo si ogledali zahtevne pirenejske vzpone, traso kronometra v 20. etapi, na koncu tudi ključne alpske vzpone,« je Hauptman orisal pot izvidnice, ki ni sledila vrstnemu redu na dirki. Tour se bo z Danske preselil na sever Francije in v 5. etapi obiskal zloglasne tlakovce z dirke Pariz–Roubaix (11 odsekov v skupni dolžini 19,4 km). Sledila bosta skok v Belgijo in za prvi ciljni vzpon letošnje dirke vrnitev na La Planche des Belles Filles (7. etapa) v Vogezih, kjer je Pogačar leta 2020 v vožnji na čas uprizoril zgodovinski zasuk proti Primožu Rogliču.

Po dveh dneh v Švici bo prišel morda že ključni del. »Alpski dvojček v 11. in 12. etapi bo izjemno zahteven, prvi dan vzponi na Telegraph, Galibier in Granon, naslednji dan spet Galibier, Croix de Fer in Alpe d'Huez. Šest vzponov najvišje kategorije v dveh dneh bo terjalo svoj davek,« je ocenil Hauptman, ki ne bi imel nič proti, če bi tudi tokrat zmagovalca odločile Alpe, ki še ne bodo zadnja visoka ovira. »Pirenejski klanci so tudi izjemno zahtevni, treba je računati še na specifičen asfalt ter na visoko vlažnost in vročino,« o dodatnih izzivih v 17. in 18. etapi s ciljnima vzponoma na Peyragudes in Hautacam pravi Hauptman.

Ura resnice za Slovenca

Če tu še ne bo znan zmagovalec Toura 2022, bo po 20. etapi. »Kronometer v Rocamadourju je dolg kar 40 km, do zadnjih 5 km tehnično ni posebno zahteven, zaključek pa je zapleten. Na spustu lahko hitro narediš napako, nato pa je 2,5 km do cilja na vrsti kar strm vzpon. Podlaga je neugodna, počasen asfalt bo kolesarjem otežil delo. Odpeljati bo treba fenomenalen kronometer in prihraniti nekaj moči za zadnji vzpon,« je dodal Hauptman.

»Na Touru nikoli nisi miren do Pariza, v zadnjih letih se je večkrat zgodilo, da je na videz nezanimiva dirka postala prava drama. En slab dan lahko vse preobrne. Tour bo zanimiv do konca,« je Hauptman previden v napovedih, čeprav bo čez mesec dni iz spremljevalnega avtomobila vodil dvakratnega osvajalca rumene majice. Pred tem bo Pogačar od 15. do 19. junija lovil drugo zaporedno zmago na dirki po Sloveniji, do katere bo formo pilil na višinskih pripravah v Livignu.