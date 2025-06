Najboljši kolesar na svetu Tadej Pogačar (UAE) včasih zmaga, čeprav tega nima v načrtu. To je potrdila uvodna etapa kriterija Dauphiné, v kateri ga je z napadom izzval veliki tekmec Jonas Vingegaard (Visma Lease a Bike), a je imel v sprintu štirih velikih zvezdnikov zadnjo besedo spet 26-letnik s Klanca pri Komendi. »Tukajšnja konkurenca je neverjetna. Boj za vrh skupnega seštevka je skoraj enak kot na Touru, s kronometrom in nekaj težkimi gorskimi etapami. Moram se opomniti, da prihajam z daljših višinskih priprav in da predvsem pilimo formo za Tour. Moram se znebiti pritiska, da je kaj naro...