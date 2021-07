Pogi in Rogla se bosta znala uskladiti

Za drugo zaporedno zmago Tadeja Pogačarja na Touru stoji tudi Andrej Hauptman, edini slovenski kolesar s kolajno na cestni dirki na SP (bron Lizbona 2001) in tisti, ki se je najbolj približal olimpijskemu odličju (5., Atene 2004). Ob šampionu s Klanca pri Komendi je bil že lani, a je imel tokrat pomembnejšo vlogo, bil je vodilni športni direktor ekipe UAE, ki je brezhibno opravila svoje delo. Sledita zaslužena slavje in počitek? Ne, Hauptman in Pogačar sta v Parizu le zamenjala prtljago in poletela proti Tokiu.



Kako ste doživeli svojo prvo dirko po Franciji v tej vlogi?

»Za nas sta bili ta zmaga in dirka precej drugačni od lanske. Vedeli smo, da bo precej odgovornosti v karavani padlo na nas, ker smo imeli v svojih vrstah branilca lovorike. V Pariz smo prišli s Tadejem v rumenem in z vsemi osmimi kolesarji na dirki. Imeli smo tudi izjemno vzdušje v ekipnem avtobusu, ni bilo trenutka, ko bi kateri od kolesarjev želel zaviti z začrtane smeri, dirkati morda tudi zase in ne le skrbeti za kapetana. Nad razpletom sem kajpak navdušen in ponosen na opravljeno delo.«



Navzven je delovalo, da imata Tadej in vaša ekipa vseskozi vse pod nadzorom.

»Za nas je bila najbolj tvegana najdaljša 7. etapa, ki jo je dobil Matej Mohorič. Pričakovali smo številne napade tekmecev in jih tudi dočakali. Vseh skokov nismo mogli nadzirati, smo pa morali uporabiti celotno ekipo, da smo obdržali obvladljiv zaostanek. To je bilo ključno, kot tudi to, da je imel vsakič vsaj eden od Tadejevih pomočnikov dober dan in mu je bil na voljo, kolikor dolgo je to potreboval.«



Razlika z lansko dirko je tudi ta, da Pogačarju ni bilo treba premagati Primoža Rogliča, ki je po grdem padcu v 3. etapi odstopil. Koliko je to spremenilo potek Toura?

»Primožev odstop je nedvomno vplival na dirko. Mi bi gotovo imeli težje delo, če ne bi padel, bi imela Jumbo Visma še enega močnega aduta več v boju za vrh. Našega načina dirkanja pa njegova odsotnost ni veliko spremenila. V vsakem primeru bi poskušali čim dlje držati skupaj karavano in pobudo prepustiti Tadeju, ko ni bilo več tveganj za večje izgube.«



Kot pribito drži, da je Tour dobil najmočnejši kolesar. Kaj so povedale številke na merilcih, je Pogačar napredoval v primerjavi s svojo prvo zmago?

»Tadej kolesarsko še vedno napreduje, o tem ni dvoma. Številke pravijo, da je močnejši v primerjavi z lani, pri komaj 22 letih pa še ni na vrhuncu moči. Pri šampionih njegovega kova nikoli ne veš, kakšni bodo preskoki, glede na njegovo starost pa je varno reči, da še nismo videli najboljšega Pogačarja.«



Čaka vas vrhunec v vlogi selektorja slovenske olimpijske reprezentance, v kateri bodo ob Pogačarju še Primož Roglič, Jan Polanc in Jan Tratnik. Na voljo je le ena zlata kolajna …

»Za olimpijske igre me ne skrbi. Tadej je Tour telesno končal v dobrem stanju, poleg tega je zelo motiviran. Podobno velja za Rogliča, oba sta takšna šampiona, da sta imela, čeprav sta bila v prvi vrsti osredotočena na pripravo za Tour, vseskozi v glavi tudi OI. Zelo zahtevna trasa cestne dirke ustreza obema, a ne pričakujem nikakršnih težav, ko se bodo morali fantje uskladiti, za čigav rezultat bodo dirkali.«

