Pogi brani mavrično majico, Roglič: »Že preživeti to traso bo težko!«

INTERVJU

Slovenski as na Sierri Nevadi zaključuje priprave pred SP. Tudi Tadej Pogačar ima lahko kdaj slabši dan.

V nedeljo se bo slovenska reprezentanca na start cestne dirke profesionalcev na svetovnem prvenstvu v Ruandi postavila z deveterico kolesarjev, na čelu katerih bo prvi favorit in branilec naslova svetovnega prvaka iz Züricha 2024 Tadej Pogačar. A Pogi še zdaleč ne bo naše edino zveneče ime, zeleni dres bo oblekel tudi Primož Roglič, ki smo ga za pogovor ujeli med višinskimi pripravami na Sierri Nevadi, kjer gradi temelje za uspešen zaključek še ene turbulente sezone v dresu ekipe Red Bull Bora Hansgrohe. Se vam ni nič zakolcalo, ko ste spremljali vožnjo na čas na svetovnem prvenstvu, na ...