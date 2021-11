Pogačarju srečanje z Guardiolo in zlato kolo

Tadej Pogačar v okolici Monte Carla že nabira kilometre z mislimi pri novi sezoni, obenem še uživa v sadovih izjemnih uspehov v tem letu. Včeraj je v javnost ušel podatek, da bo prejel zlato kolo kot najboljši svetovni kolesar leta, to novico pa je izvedel v Manchestru, kjer se je srečal s slovitim nogometnim trenerjem Pepom Guardiolo.

Francoska revija Velo Magazine, ki podeljuje Velo d'Or, še ni nameravala objaviti rezultatov glasovanja kolesarskih novinarjev z vsega sveta (Slovenijo je v njem zastopal Igor Tominec z Vala 202), a so vrstni red najboljših objavili na spletni strani belgijskega časnika Nieuwsblad. Ko se je novica, da je zmagovalec Pogačar (za njim so se zvrstili Primož Roglič, Wout van Aert in Julian Alaphilippe), razširila, so jo potrdili tudi pri francoskem L'Equipu. Ta tako kot Velo Magazine in kopica največjih dirk na svetu (Tour de France, Vuelta, Liege–Bastogne–Liege, Pariz–Roubaix) sodi v družino agencije ASO, tako da o verodostojnosti informacij ni bilo več dvoma.

Pogačar je postal drugi Slovenec z najprestižnejšo kolesarsko nagrado in neposredni Rogličev naslednik. Kisovčan je bil lani tako št. 1 na jakostni lestvici svetovne zveze (UCI) kot dobitnik zlatega kolesa, obe priznanji pa sta se letos preselili k 23-letnemu asu s Klanca pri Komendi.

»Tovrstne nagrade niso tisto, kar me žene naprej, ne zastavljam si jih za cilj. Vsake se veselim in jo cenim, a se s tem ne obremenjujem, pride, kar pride,« je Pogačar dejal pred tremi tedni, ko je prvič med člani prejel Rogovo zlato kolo kot najboljši Slovenec na lestvici UCI. Zdaj je dobil potrditev na svetovni sceni, na kateri bi bilo veliko presenečenje, če ne bi končal na vrhu.

Za njim je najuspešnejša sezona doslej, ki se je vpisala v zgodovinske knjige. Slavil je 13 zmag, izpostaviti pa gre predvsem njegovo drugo zaporedno slavje na Touru ter dvojček spomenikov Liege–Bastogne–Liege in po Lombardiji, kar je nazadnje leta 1972 uspelo Eddyju Merckxu.

»Ta nagrada je le še en kazalnik, da je bila ta sezona nekaj posebnega, Tadej je zmagal že na prvi dirki svetovne serije v Združenih arabskih emiratih in bil vse leto v vrhu. Ob vseh zmagah ne gre pozabiti še brona na cestni dirki na OI. Iz leta v leto napreduje, le želim si lahko, da bo naslednja sezona podobna,« je priznanje za Delo komentiral športni direktor ekipe UAE Andrej Hauptman.

Kdo bo športnik leta?

Pogi, ki je prejel jubilejno 30. zlato kolo (prvega so leta 1992 podelili petkratnemu zmagovalcu Toura Miguelu Indurainu), po jesenskem premoru spet vadi na specialki, prve ekipne priprave pred novo sezono pa ga čakajo januarja. Dotlej lahko uživa tudi v nekolesarskih opravkih. V sredo se je na povabilo Manchester Cityja, ki si z njegovo kolesarsko ekipo deli sponzorje iz ZAE, skupaj zaročenko Urško Žigart ogledal tekmo lige prvakov s PSG in se kot poseben gost srečal s trenerjem Guardiolo.

Preden bo šlo zares v boju za nove zmage, ga 14. decembra v Cankarjevem domu čaka še podelitev slovenskega športnika leta, na kateri bo med njegovimi glavnimi tekmeci spet Roglič. Zmagovalec zadnjih dveh let ima za seboj imenitno sezono, prav tako s 13 zmagami, med katerimi sta tudi tretja zaporedna na Vuelti in olimpijsko zlato v vožnji na čas …