Pogačarju arabski milijoni do 2026

je z ekipo UAE Emirates podaljšal pogodbo do leta 2026. Ekipa je novico objavila po prvi Pogačarjevi zmagi to sezono 'na domačem terenu' v ZAE. »V tej ekipi se počutim kot doma: imamo posebno vzdušje med vodstvom, kolesarji in osebjem. Ustvarili smo odlično okolje. Ekipa ima vame veliko zaupanja, za kar sem ji hvaležen. Trdo delam, da svojo hvaležnost pokažem tudi na dirkah ob moštvenih kolegih. Upam, da bomo v naslednjih letih nanizali še mnogo uspehov,« je povedal Pogačar.Finančne podrobnosti nove pogodbe niso znane, a dejstvo je, da so arabski mogotci zagotovo niso varčevali pri najmlajšem zmagovalcu dirke po Franciji v zadnjih 116 letih. Znano je tudi, da je novinec v ekipi Švicarpodpisal pogodbo, ki mu bo prinesla več kot milijon na leto. Pogačar pa si bo kot prvo ime ekipe skoraj zagotovo prislužil še zajetnejši znesek. A bo zanj že kmalu tudi zelo garal. Že ta teden bo dirkal po prašnih makadamskih cestah v Toskani na Strade Bianche (6. marec), nato pa sledi še dirka od Tirenskega do Jadranskega morja (10.–16. marec).