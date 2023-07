Pogačar že osvojil baskovska srca

V karavani 110. Toura je bilo v zadnjih dneh veliko besedičenja, na novinarskih konferencah, predstavitvah ekip. Del tega je bil tudi Tadej Pogačar, ki je s svojo ekipo UAE v javnost spuščal mešane signale. O tem, kako zaradi vrnitve po zlomu zapestja še ni povsem nared in bo imel ob sebi enakovrednega kapetana v Adamu Yatesu, a tudi o tem, kako bo že na uvodnih etapah začel pridobivati sekunde in oblekel rumeno majico.

Papir prenese vse, vprašanje pa je, koliko prenesejo glave tekmecev. Zato je medijski pristop Pogačarjevega tabora razumeti kot psihološke igre pred začetkom velike revanše. Jasno je, da je misija svetovne številke ena, da se vrne na prestol Toura na Elizejskih poljanah, s katerega ga je lani izrinil Jonas Vingegaard (Jumbo Visma).

Danec je pred startom dejal, da ga Pogi ni speljal na limanice, da bo o zmagovalcu njunega dvoboja odločala pripravljenost in moč nog. Te pa velika favorita ne bosta mogla skrivati dolgo. Baskovski začetek bo eksploziven. V današnji prvi etapi s startom in ciljem v Bilbau bodo morali kolesarji v 182 km premagati pet kategoriziranih vzponov in še kopico nekategoriziranih za skupno več kot 3200 višinskih metrov. Če ne prej, se bo boj za etapno zmago in prvo rumeno majico razplamtel na 2 km dolgem vzponu na Côte de Pike (10-odstotni povprečni naklon), ki mu bo sledil spust v Bilbao, kjer se bo zadnji kilometer vzpenjal pri povprečnem naklonu 4,6 odstotka.

»Če sem nared, bi lahko v uvodnih etapah pridobil nekaj sekund. Na zadnjem vzponu 1. etape so sicer črtali predvidene odbitne sekunde, tako da je šlo osem sekund po zlu,« je dejal Pogačar, o katerem so pri španski Marci zapisali, da na start prihaja z nekaj sekundami prednosti pred Vingegaardom, saj je osvojil srca domačih navijačev, ko je na predstavitvi ekip pozdravil v baskovščini z »aúpa Bilbao, aúpa Athletic, gora Euskadi,« naprej Bilbao, naprej Athletic, naprej Baskija. Teh besed ga je naučil Joxean Fernandez Matxin, baskovski direktor ekipe UAE.

Brez Rogliča bo drugače

Zmagovalec Toura 2014 Vincenzo Nibali sicer meni, da Pogačar v uvodnem tednu ne bo streljal z vsemi topovi, kot je to počel lani. »Letos se bo drugače lotil Toura. Bolj bo preračunljiv, ne bo tratil energije po nepotrebnem, drugače bi ga Vingegaard lahko spet kaznoval. Lani je vseskozi napadal in počel stvari, ki niso imele pravega smisla, čeprav je številka ena na svetu. To je kot da imaš polno denarnico, a nekaj zapraviš danes, nekaj jutri in se prej ali slej izprazni,« je v pogovoru za Gazzetto dello Sport dejal Nibali, ki največjo razliko z lansko dirko vidi v odsotnosti Primoža Rogliča pri Jumbu Vismi.

»V etapi na Granon, na kateri je Pogačar izgubil rumeno majico, je bila Rogličeva vloga ključna. Skupaj z Vingegaardom sta se ga lotila in Pogačar je postal živčen. Tega brez Rogliča ne bo mogoče ponoviti, zanima pa me tudi, kako se bo te dirke lotil Wout van Aert, glede na to, da bo takoj po Touru na sporedu SP. Bo sploh vztrajal do cilja v Parizu?« se je vprašal Nibali, ki več možnosti za zmagoslavje 23. julija v Parizu daje slovenskemu zvezdniku: »Zame ima prednost Pogačar, Jonas je pokazal svojo moč, vendar je velika neznanka, kako se bo odzval na to, da brani zmago. Prihaja v vrhunski formi, a je Tadej bolj kompleten kolesar. Odločilni bodo vzponi, na katerih je bil Vingegaard lani izjemen, vendar če je Pogačar premostil majhno razliko med njima, bo tretjič zmagal na Touru.«