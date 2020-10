Pogačar zadal Rogliču nov udarec

Lestvica UCI, 27. oktober:

1. Tadej Pogačar (Slo) 3970 točk

2. Primož Roglič (Slo) 3945

3. Wout Van Aert (Bel) 2700

4. Jakob Fuglsang (Dan) 2157,5

5. Mathieu van der Poel (Niz) 2040

6. Julian Alaphilippe (Fra) 1796

7. Richie Porte (Avs) 1733

8. Diego Ulissi (Ita) 1671

9. Wilco Kelderman (Niz) 1594,5

10. Arnaud Demare (Fra) 1550

...

63. Luka Mezgec (Slo) 577

84. Matej Mohorič (Slo) 471

191. Jan Polanc (Slo) 200

262. Jan Tratnik (Slo) 148

340. Janez Brajkovič (Slo) 113

619. Marko Kump (Slo) 55

...



Države:

1. Slovenija 9479

2. Francija 9327

3. Belgija 8560

4. Italija 7375

5. Nizozemska 6581,5

...

Prvo in drugo mesto na svetovni kolesarski lestvici je sicer še vedno v slovenskih rokah, vseeno pa se je na vrhu zgodila sprememba:je na prvem mestu zamenjalin tako prvič postal številka 1 svetovnega kolesarstva. Roglič je vrh zasedel lani po zmagi na Vuelti. Pogačar je sicer že zaključil sezono, medtem Roglič še dirka v Španiji. Razlika med njima je le 25 točk. Tretji ostaja Rogličev moštveni kolega pri Jumbo-Vismi Belgijec, zaostaja pa za več kot 1200 točk. Slovenija med državami še naprej drži primat pred Francijo in Belgijo.Točke za to lestvico so ob Pogačarju in Rogliču prispevali še(63. na lestvici; 577 točk),(84.; 471),(191.; 200), z etapno zmago slovenski junak minulega Gira(262.; 148), ki je glede na minuli teden po lestvici skočil kar za 437 mest,(340.; 113) in(619.; 55).