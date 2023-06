Pogačar v trobojnici po rumeno majico

Šestič doslej bo na Touru nastopil kolesar v majici slovenskega cestnega prvaka, tokrat bo to Tadej Pogačar (UAE), ki si je v nedeljo v Radovljici pričakovano in v velikem slogu prvič prikolesaril to lovoriko. Slovensko trobojnico bo morda hitro zamenjal za rumeno majico vodilnega na 110. dirki po Franciji, na kateri ob njem sicer ne bo rojaka Domna Novaka. Tudi to je bilo pričakovano, pravi nekdanji slovenski profesionalec in sedanji direktor reprezentanc Martin Hvastija.

Vrniva se na nedeljo v Radovljici, kjer se je Pogačar z Luko Mezgecem tekmecem odpeljal že po začetku 156 km dolge preizkušnje. Ni bilo napeto, je bilo pa na izjemno visoki ravni, kajne?

To je bila vrhunska predstava, ni bilo ne enostavno ne lahko, če je Matej Mohorič lovil in ni mogel ujeti. Ni si težko prikolesariti minutno prednost pred zasledovalci, težko jo je zadržati štiri ure. Pogačar in Mezgec sta dobro razporedila moči, Tadej je klance vozil na tempo in poskrbel, da je Luka, ki je več dela opravil po ravnem, ostal zraven do zaključka.

V tem ni bilo dvoma o zmagovalcu, Pogačar je pospešil in četrtkovi zmagi v vožnji na čas dodal cestni naslov. To je doslej uspelo le Sašu Svibnu leta 1997, vendar v svetu naslov slovenskega prvaka zdaj šteje več, kot je pred 26 leti?

Ja, ustrezno temu, kaj zdaj predstavlja slovensko kolesarstvo. Zame je največja vrednost to, da je Pogačar hotel biti prvak v obeh disciplinah, da je kljub vsemu, kar je že dosegel, tako močno želel obleči majico domačega prvaka.

Predvsem pa je želel preveriti pripravljenost pred Tourom, na katerem bo, potem ko si je 23. aprila v Belgiji zlomil zapestje, lovil tretjo rumeno majico na Elizejskih poljanah.

Po dveh mesecih negotovosti je ta zmaga signal, da je dobro pripravljen. Pokazal je veliko, a ne vsega, kar je razveseljivo, zadnje kroge je kolesaril s polovično močjo.

Očitno je stanje dobro pri vseh treh Slovencih, ki bodo v soboto v Bilbau štartali na Touru?

Pri Pogačarju še nimamo primerjave z lanskim zmagovalcem Jonasom Vingegaardom, prva bo, ko se bosta prvič udarila zares. Dvomim, da bo to že na baskovskem uvodu dirke, prvi teden je običajno namenjen temu, da ni nepotrebnih izgub časa in se prouči nasprotnike. Ni pa izključeno, da Tadej preseneti na začetku. Tudi Mohorič in Mezgec sta v dobri formi, upam, da bosta znala to izkoristiti. Luka bo imel več ekipnih obveznosti, Matej pa več možnosti za lov na etapne zmage, oba sta sicer sposobna dobiti eno ali več etap.

Na Touru si je kot Pogačarjev pomočnik želel nastopiti tudi Novak, ki pa ga včeraj niso uvrstili v osmerico ekipe UAE.

Novak ni pokazal izjemne forme ne na dirki po Sloveniji ne na DP, ne predstavljam si, koga bi lahko zamenjal v izbrani osmerici. Je zelo dober kolesar, a prednost so dobili tisti, ki so odlični vsak na svojem področju.