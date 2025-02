Pogačar v puščavi odpihnil tekmece

Ko je v kolesarski karavani Tadej Pogačar (UAE), niti najbolj ravninske etape po pusti puščavski pokrajini niso monotone. Najboljši kolesar na svetu je po pričakovanjih sezono 2025 odprl s prepričljivo zmago na dirki po ZAE, ob tem pa je iz dneva v dan skrbel tudi za to, da so imeli gledalci kaj videti ter da so morali biti njegovi tekmeci vseskozi na preži.

Za tretjo zmagoslavje na dirki po ZAE, domovini njegovih delodajalcev, bi bržkone zadostovalo, če bi Pogačar ob treh priložnostih na vso moč pritisnil na pedala. V vožnji na čas v 2. etapi ter na ciljnih vzponih 3. etape na Džebel Džajs in 7. etape na Džebel Hafit.

Vendar se je 26-letnik s Klanca pri Komendi skupaj s svojim moštvom, ki ga je vodil športni direktor Andrej Hauptman, odločil za zelo aktivno branjenje rdeče majice. Pogi ni čakal na to, da bi ga konkurenca, ki ni imela možnosti v neposrednih bojih v klanec, poskušala presenetiti na vetrovnih puščavskih ravnicah.

On in njegovi pomočniki, med katerimi je bil tudi neumorni Domen Novak, so bili tisti, ki so se vedli kot pravi puščavski lisjaki. Malodane od štarta do cilja so narekovali ritem dirke in tekmece prisilili, da so se včasih tudi panično odzivali na njegove nenadejane skoke. Tako je bilo v 5. etapi, ko je bil Pogačar kar 100 kilometrov v ubežni skupini, in ne nazadnje tudi v odločilni 7. etapi, v kateri bi lahko le čakal na sklepni vzpon na Džebel Hafit, a je sodeloval v akciji, pri kateri se je glavnina na dvoje razdelila že 126 km pred ciljem.

S tekmeci, ki so ostali v ospredju pa je svetovna številka ena opravil na 10,8 km dolgem vzponu na Džebel Hafit (6,6-odstotni povprečni naklon). Pogačar je na pedala stopil 7,8 km pred vrhom in v svojem značilnem slogu slavil že četrto zmago na Džebel Hafitu, na katerem je bil pred tem že najhitrejši v letih 2020, 2021 in 2022.

V lov na Milano–Sanremo in stotico

Zagotovil si je tudi tretje končno zmagoslavje na dirki po ZAE, ki jo je že dobil v letih 2021 in 2022, s tremi zmagami v začetku sezone pa je karierni izkupiček dvignil na 91 in kot najuspešnejši Slovenec nekoliko ušel Primožu Rogliču, ki je pri 88 zmagah. Pričakovati je, da bo Pogačar kmalu dosegel stotico. Če bo šlo vse po njegovih načrtih, se ji bo še bolj približal 8. marca na Strade Bianche, kjer je lani navdušil z 81-kilometrskim samostojnim zmagovitim pobegom, ter 22. marca na Milano–Sanremo.

»Bomo videli, kako bo šlo, do kriterija Dauphine ne bom več nastopal na etapnih dirkah, misli je treba preusmeriti k enodnevnim klasikam. Iz njih bom poskusil izvleči največ, poskušal bom uživati, upal bom na dobre noge, bomo videli, kakšni bodo rezultati,« je o nadaljevanju sezone povedal svetovni prvak.