Pogačar rumeno majico že pocukal za rokav

Kolesarska Slovenija se je tresla že med uvodno etapo 109. dirke po Franciji. Dež je ceste v Købehavnu razmočil, še preden so se nanje podali najboljši kolesarji na svetu, in marsikateri je pristal na tleh, a na srečo nobeden od petih Slovencev. Najhitrejši med njimi je bil Tadej Pogačar (UAE), ki ni bil daleč od tega, da bi že oblekel rumeno majico, ki jo je zadnji dve leti nosil v Parizu. Hitrejša sta bila samo Wout van Aert (Jumbo Visma) in presenetljivi zmagovalec Yves Lampaert (Quick Step).

V ekipah favoritov so si dan pred začetkom Toura razbijali glave z izbiro startnih časov, s katerimi bi prehiteli poslabšanje vremena, vendar so vsi +taktični načrti padli v vodo. Nebo se je zjokalo veliko pred napovedmi in že prvi tekmovalci so šli na progo po spolzki cesti. Od Slovencev najprej Jan Tratnik (Bahrain Victorious), slovenski prvak, ki se je izkazal s 16. mestom, kmalu za njim Primož Roglič (Jumbo Visma), čigar navijači so imeli pred očmi prizore njegovega lanskega usodnega padca v 3. etapi.

A izkušeni 32-letni Kisovčan je na več kot 20 ovinkih na 13,2 km dolgi trasi deloval suvereno in hitro. »Imeli smo dansko vreme, zelo zadovoljni smo z ekipnim izkupičkom, tudi sam sem zadovoljen s svojim rezultatom. Na mestih, kjer je bilo mogoče, sem šel na polno, nadziral sem hitrost, kjer je bilo treba, nisem tvegal, rezultat je super,« je za TV Slovenija povedal Roglič, ki je bil v cilju le za las počasnejši od najhitrejšega v prvi skupini nastopajočih Mathieuja van der Poela (Alpecin Fenix). Nizozemski zvezdnik se je lahko nadejal zmage, dokler se s startne rampe niso drug za drugim spustili van Aert, Filippo Ganna (Ineos) in Pogačar.

Belgijec je bil najhitrejši od te trojice, Pogačar pa je presenetljivo ugnal dvakratnega svetovnega prvaka iz Italije, ki se je več mesecev pripravljal le za to etapo. In to mu je uspelo, čeprav je na edinem vmesnem merjenju po 6,6 km dosegel šele 13. čas. Na drugi polovici proge je 23-letnik s Klanca pri Komendi pridobil 14 sekund v primerjavi z Rogličem, saj je močno pritisnil na pedale. Zdelo se je, da nihče ne bo mogel tega dela preizkušnje opraviti hitreje (tudi van Aert je bil tu tri sekunde počasnejši od Slovenca), vendar se je nato pojavil brezkompromisni Lampaert.

Brez nepotrebnega tveganja

Pogačar, Roglič in druščina, ki jih čakajo trije tedni boja za končno zmago, niso želeli preveč tvegati. Kolesar Quick Stepa, ki je bolj kot ne lovec na dnevno slavo, pa je skozi spolzke ovinke (cesta je bila že nekoliko bolj suha) vozil, kot da jutri ne obstaja. Hazard, ki se ni izšel Rogličevemu moštvenemu kolegu Christophu Laportu (vodil je na merjenju vmesnega časa, a nato padel), se mu je bogato poplačal. S časom 15:17 je slavil največjo zmago v karieri in prvič oblekel rumeno majico.

Pogačar se je moral zadovoljiti z belo za najboljšega mladega kolesarja, ki je zanj v zadnjih dveh letih prišla v paketu z rumeno, za katero je v Københavnu zaostal za 7 sekund. Ob tem se mu je lahko smejalo, za seboj je pustil vse glavne konkurente za bitko do Pariza. Najbolj se mu je z zaostankom 8 sekund približal Jonas Vingegaard (Jumbo Visma), sekundo počasnejši je bil njegov slovenski sokapetan, v etapi 8. Sledijo Adam Yates z zaostankom 16 sekund, Geraint Thomas (oba Ineos), ki je 18 sekund zadaj, pa Aleksander Vlasov (Bora Hansgrohe), ki bo lovil 24 sekund zaostanka za Pogačarjem.