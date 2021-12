Pogačar raje uro v blatu kot štiri na cesti

Dirke za slovenski pokal v ciklokrosu običajno pritegnejo le pozornost največjih entuziastov in poznavalcev, nekaj povsem drugačnega pa je, če je na startu tudi dvakratni zmagovalec Toura. Tadej Pogačar je z nastopom na dirki v Stožicah glas o njej razširil po svetu, ob blatno traso pa privabil tudi številne gledalce.

Z zanesljivo zmago je tudi potrdil, da zanj ni drugorazrednih preizkušenj. Če starta, se bori za vrh. Magnet za kolesarske navdušence za stožiškim hipodromom ni bil le kapetan ekipe UAE. Za spektakel na preizkušnji, ki jo je priredil njegovo matični klub Rog, je potreboval tudi dostojne tekmece. To vlogo je z odliko odigral najboljši slovenski sprinter Luka Mezgec (BikeExchange), pa tudi cestni državni prvak med mlajšimi člani Matevž Govekar (Tirol KTM). Slednji je v uvodnih krogih od osmih na 2,3 km dolgi trasi prevzel pobudo in si prikolesaril nekaj deset metrov prednosti pred slovitejšima tekmecema, vendar se na enourni tehnično zahtevni preizkušnji praviloma vedno pokaže kolesarska resnica.

Po pol ure se je Pogačar prebil na 1. mesto, ki ga ni več prepustil do cilja. Najbolj vztrajno ga je lovil Mezgec, ki bi bil morda bolj konkurenčen z boljšo tehnično podporo. Pogačar je zaradi blata, ki se je nalagalo na vse dele njegovega karbonskega konjička, dvakrat zamenjal kolo, Mezgec je imel na voljo le enega. Blata, ki ga je upočasnjevalo, se je večkrat poskušal otresti s poskakovanjem na kolesu. Kljub temu je športno priznal, da je zmagal najboljši. »Vedno sem rad dirkal v ciklokrosu, ki je zelo tehnična disciplina. Ravno toliko dela, kot ga imaš s poganjanjem pedal, imaš tudi s tem, da kolo ostane pokonci. To še posebno velja za razmere, ki smo jih imeli tokrat, po mokri, blatni in spolzki podlagi gre kolo povsod, le tja, kamor bi si želel, ne. To je bila super popestritev zimskega treninga. Tadej pa je bil premočan, vsi smo šli do konca, najmočnejši je zmagal,« je povedal 33-letni Kranjčan.

Popestritev za dušo in telo

Marsikdo se je včeraj sicer spraševal, zakaj se je Pogačar, svetovna številka ena, odločil za nastop na ciklokrosu v Stožicah, ki nima mednarodne veljave, je pa zaradi njega prišel na radar enega največjih svetovnih kolesarskih spletnih portalov Cyclingnews. »Če ne bi tu dirkal, bi moral pa štiri ure trenirati na cesti. V takšnem vremenu je bil nastop v ciklokrosu idealen, eno uro sem šel na vso moč. Pozimi rad spremenim ritem treninga, užival sem, proga je bila lepa, navijači dobri, super dan je bil. To je bil užitek in trening, v eni uri se dodobra utrudiš. Je drugače kot na cestnem kolesu, na katerem je lahko včasih monotono, tu pa razgibaš vse, glavo, dušo in celotno telo. Je pa tudi vsaka dirka prava dirka, četudi gre za ciklokros v Ljubljani. Bil je pravi izziv, dobra borba, vedno je treba dati vse od sebe,« je Pogi opisal ponoven skok k disciplini, v kateri je bil leta 2019 že državni prvak. Vseeno pa nima ambicij, da bi se v njej preizkušal na najvišji ravni.

Kmalu za tem, ko je prispel v cilj, so se na dirki svetovnega pokala v Belgiji pomerili ta čas prvi zvezdniki ciklokrosa, ki spadajo med najboljše tudi na cesti – Wout van Aert, Mathieu van der Poel in Tom Pidcock. Zmagal je van Aert ... »Raje sem tukaj kot v Belgiji, tam bi hitro zaključil, gre le za drugačno raven. Ta, ki je bila tukaj, mi je povsem ustrezala,« je še povedal Pogačar, ki bo novo leto dočakal v domovini, 4. januarja pa gre v Španijo na priprave ekipe UAE. Ta v novi sezoni dobiva slovensko okrepitev med mehaniki. Za Pogijevo kolo bo tako kot nekoč pri Rogu skrbel Boštjan Kavčnik.