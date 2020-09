Pogačar šokiral svet, Roglič priznal: zasluženo je zmagal (VIDEO)

Zahvala vsakemu navijaču posebej

»Presenečenje bo,« je pred današnjim kronometrom na dirki po Franciji napovedal. Njegova napoved se je uresničila; skoraj minutna prednostje ne le skopnela, ampak jezaostanek 57 sekund spremenil v prednost 59 sekund pred nedeljsko zadnjo etapo, ki pa bo bolj kot ne formalnost.Preberite tudi:Pogačar je pripravil predstavo, ki je šokirala kolesarski svet. Na kronometru je Rogliča premagal skoraj za dve minuti in oblekel tako želeno rumeno majico. Tudi sam po koncu ni mogel verjeti, kaj se je zgodilo. »Zdi se mi, da sanjam,« je bila njegova prva izjava.»Ne vem, kdaj bom to dojel. Res sem ponosen na moštvo. Dobiti rumeno majico zadnji dan. O tem smo sanjali in sedaj nam je uspelo. Nisem bil samo jaz, vse moštvo je bilo. Poznal sem vsak ovinek, vsako grbino, vedel sem, kje pospeševati,« je v prvem intervjuju povedal Tadej, ki bo v ponedeljek dopolnil 22 let, a kljub temu ni najmlajši zmagovalec prestižne dirke (to je, ki je zmagal leta 1904 malo pred svojim 20. rojstnim dnem). Dodal je še, da je sanjal o nastopu na Touru, sedaj pa je celo zmagal. Zahvalil se je mehanikom in moštvenim kolegom: »Danes smo pritisnili in uspelo je.« Kasneje je v slovenskem jeziku povedal še, da se posebej zahvaljuje staršem in dekletu.»Poslušal sem radio, na klancu pa radia nisem slišal, ker so bili navijači preglasni in nisem vedel, kakšna je razlika. Na polno sem šel do vrha klanca,« je odgovoril na vprašanje, ali je vedel, kako dobro vozi. Poleg rumene je Tadej oblekel tudi pikčasto in belo majico.Trenutek, ko je Roglič čestital Pogačarju:Medtem ko se v Pogačarjevem taboru veselijo, pa je razočaranje Rogliča veliko, kljub temu pa je v cilju športno čestital svojemu sicer dobremu prijatelju. »Dal je vse od sebe, a to ni bil njegov dan,« so sporočili iz Primoževe ekipe. Njegovi moštveni kolegi so v cilju obstopili Primoža in ga tolažili.»Razočaran sem nad rezultatom in sabo. Dal sem 110 procentov. Tadej je bil močnejši in si zagotovo zasluži to zmago,« je Roglič povedal za RTV Slovenija in dodal, da si ne more nič očitati. »Očitno nisem mogel proizvajati potrebnih vatov za današnjo zmago, a sem se potrudil, kolikor sem se lahko, tudi zavoljo vseh slovenskih navijačev in podpore, ki smo je bili danes deležni, res hvala vsakemu posebej, upam, da so se zabavali v teh treh tednih dirkanja.«V nedeljo bo na sporedu le še formalnost in etapa po Parizu, kjer se bodo za etapno zmago udarili sprinterji.