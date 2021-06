Pogačar po dvojno slovensko krono

Če majico slovenskega prvaka v cestni vožnji nosi Primož Roglič, v vožnji na kronometer pa Tadej Pogačar, je jasno, da gre za prestižni oblačili v kolesarskem svetu. Ta teden bosta dobili nova lastnika. To gotovo velja za lovoriko v cestni vožnji, ki je Roglič ne bo branil. Zato pa je Pogačar vroči kandidat za dvojni naslov.



Državno prvenstvo, ki ga gosti Koper – danes je na sporedu vožnja na kronometer, v nedeljo cestna dirka –, letos ni tako odmevno kot lani, ko je bila cestna preizkušnja s ciljem na Ambrožu pod Krvavcem 21. junija prva evropska kategorizirana dirka po več kot trimesečni koronski prekinitvi sezone. V spektakularnem dvoboju je Roglič ugnal Pogačarja, ta pa je teden kasneje vrnil udarec v uri resnice na Pokljuki.



Dvoboja številk 1 in 2 na svetovni jakostni lestvici tokrat ne bomo videli, saj bo Roglič na start Toura 26. t. m. prišel z višinskih priprav v Tignesu. Nazadnje je dirkal 25. aprila na dirki Liege–Bastogne–Liege. Tisti dan je bil zmagovalec Pogačar, ki je nato odšel na višinske priprave v Sestriere in se v nižine nazaj spustil za dirko po Sloveniji, na kateri je navdušil s prepričljivo zmago.



Sodeč po njegovi premoči minuli teden in predvidevanju, da se pred Tourom njegova forma stopnjuje, se zdi, da je za oba boja za majico slovenskega prvaka možen le en razplet. Vendar kolesarstvo ni tako predvidljivo in preprosto. »Vožnja na kronometer je ravna kot miza za biljard, tudi trasa cestne dirke ni najbolj zahtevna in bo Tadej stežka naredil odločilno selekcijo,« odprt boj napoveduje Andrej Hauptman, športni direktor pri Pogačarjevi ekipi UAE, ki bo imela na startu tudi Jana Polanca.

Sto in ena kombinacija

Njegovim besedam je pritrdil Gorazd Štangelj, ki bo vodil ekipo Bahrain Victorious z Matejem Mohoričem, Janom Tratnikom in Domnom Novakom. »V vožnji na čas bo nastopil samo Tratnik, ki ima možnosti, da premaga Pogačarja. Oba bosta sveža na startu, drugače bi bilo, če bi bila to 18. etapa Toura. Odločala bo dnevna forma,« je Štangelj povedal o 31,5 km dolgi vožnji na čas, na kateri bosta tako Tratnik (2015, 2018) kot Pogačar (2019, 2020) lovila svoj tretji naslov prvaka. Pomerila se bosta v treh krogih trase s startom na Kopališkem nabrežju, obratom v izolski industrijski coni in ciljem na Bonifiki. Prve preizkušnje bodo na sporedu ob 15. uri, prvi med člani bo startal ob 18.20. Nedeljska cestna dirka bo potekala na krogu s startom na Bonifiki, vzponom na Markovec in spustom proti Žusterni. Člani (start ob 14.00) ga bodo prevozili 10-krat za 172 km dolgo dirko s 1650 višinskimi metri.



»Pogačar ne bo edini na startu, možna je sto in ena kombinacija, kdor se bo znašel v pravi, bo imel večje možnosti za zmago. Tu bodo tudi domače ekipe, ki bodo imele številčno premoč, vendar bo največja odgovornost na naši in Pogačarjevi ekipi, tu bo treba iskati rešitve,« je še povedal Štangelj. Vsi trije njegovi kolesarji so že bili cestni prvaki, Tratnik leta 2016, Mohorič 2018 in Novak 2019. Pogačarju ta naslov še manjka in najbrž nič ne bi imel proti, če bi se v Brest na obrambo rumene majice podal v barvah najboljšega v Sloveniji.

