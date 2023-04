Pogačar namesto na oder pod nož: kaj o poškodbi pravi travmatolog?

Kolesarski svet je ob podvigih Tadeja Pogačarja, ki je to pomlad zmagoval kot za stavo, morda že pozabil, kako nepredvidljiv je lahko ta šport. Boleč opomin je prišel na dirki Liege–Bastogne–Liege, na kateri se je slovenski zvezdnik spogledoval z zgodovino, po padcu pa je z zlomljenim zapestjem pristal na operacijski mizi. Na srečo pa, kot kaže, ni ogrožen njegov lov na zmago na Touru.

Čeprav je Pogačar v letu 2023 slavil že 12 zmag, bi morala biti »stara dama« eden od vrhuncev njegove pomladi. Potem ko je v minulem tednu dni dobil Amstel Gold Race in Valonsko puščico, bi lahko kot tretji kolesar v zgodovini po Davideju Rebellinu (2004) in Philippu Gilbertu (2011) osvojil ardenski trojček v eni sezoni. Ker je bil pred tem najboljši tudi na Pariz–Nica in dirki po Flandriji bi bil to zanj malodane popoln prvi del sezone, s kakršnimi se ni mogel pohvaliti niti veliki Eddy Merckx.

Za nameček je, kot se je izkazalo, nesrečno 13. zmago 24-letnik s Klanca pri Komendi lovil proti Remcu Evenepoelu (Soudal Quick Step), leto dni mlajšemu svetovnemu prvaku, s katerim se pravzaprav še nikoli nista udarila, ko sta bila oba v vrhunski formi. In ta obet je pred zaslone vabil milijone gledalcev po svetu, ki pa so doživeli ledeno prho. Še preden so dočakali neposreden prenos, so prejeli sporočilo, da je Pogačar padel in odstopil 174 km pred ciljem 258,5 km dolge preizkušnje.

Ko tekmecu raznese gumo

V dobi, ko mobilni telefoni gledalcev ob cesti običajno posnamejo vse, kar zamudijo televizijske kamere, začuda ni posnetka Pogačarjeve nesreče, po kateri je dolgo trajalo sestavljanje mozaika in ugibanje, kaj se je pravzaprav zgodilo.

»Mikkelu Honoreju (Education First, op. p) sta počili obe gumi, sprednjo je razneslo in padla sta skupaj s Pogačarjem. To so stvari, ki se dogajajo na dirkah. Ne vemo še, kaj nas čaka, ker ne gre za zlom le ene kosti, se lahko okrevanje zaplete. Več bomo vedeli po operaciji, držimo pa pesti, da bo okrevanje po njej čim krajše,« je v cilju, kjer se je Evenepoel veselil druge zapordne zmage v Liegeu, povedal Mauro Gianetti, direktor ekipe UAE. Pred tem so iz ekipe sporočili, da si je Pogačar zlomil čolnič in lunico v levem zapestju ter da ga nemudoma čaka operacija pri specialistu za ročno kirurgijo v Genku.

To je v tej situaciji spodbudno, je za Slovenske novice ocenil travmatolog, dr. med. Anže Kristan. »Dobro je, da so ga operirali, tako je zlom naravnan. Če bi šlo za običajnega človeka, bi okrevanje trajalo precej dlje, pri vrhunskih športnikih je drugače. Vemo, da motociklisti dirkajo že teden dni po operaciji zapestja. Pričakujem, da mu bodo pripravili posebno opornico za zapestje in bo sredi maja že na kolesu. Škodo bi si s prehitro vrnitvijo naredil le v prvih dneh, nato bo šlo predvsem za to, da bo moral nekaj časa na kolesu prenašati bolečino. Priprave zato ne bodo idealne, a bodimo optimisti, morda bo zaradi tega odklopa na Tour prišel bolj spočit,« je še povedal Kristan.