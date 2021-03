Pogačar najbolj vroč in zanesljiv

Slovenski kolesarji so novo sezono svetovne serije začeli tako, kot so končali minulo. Zastor nad kolesarskim letom 2020 je padel z zmago Primoža Rogliča na Vuelti, za sezono 2021 se je dvignil s 1. mestom Tadeja Pogačarja na dirki po Združenih arabskih emiratih.



To ni zagotovilo, da bosta dirki po Franciji in Španiji spet slovenski, napoveduje pa še eno razburljivo leto z našima asoma v glavnih vlogah. Dirka po ZAE ni Tour de France, ki ga je Pogačar lani osvojil že ob svojem prvem poizkusu, kljub temu pa je teden dni dirkanja na Bližnjem vzhodu potrdil, da na tej ravni nobena zmaga ni samoumevna ali podarjena.



Pogačar in njegovi moštveni kolegi iz ekipe UAE so imeli opravka z ekipo Ineos, ki je branila lansko zmago Adama Yatesa. Slednji se je moral sprijazniti s tem, da se je v enem letu veliko spremenilo. Pogačar ni več golobradi mladenič, ki si ustvarja ime med profesionalci, temveč šampion Toura ter eno od najbolj vročih in zanesljivih imen v karavani. V ZAE, kjer so doma njegovi delodajalci, je prišel po zmago in jo tudi odnesel. Na poti do nje je pokazal, da na kolesu zmore malodane vse na vrhunski ravni, od vožnje na veter, v klanec, na kronometer, do sprinta.



In vse te vrline je potreboval, da se je ubranil napadov najbogatejše ekipe na svetu, ki je na vseh terenih brez uspeha iskala način, kako iztiriti Komendčana. Ta je imel še kanček sreče, ki spremlja pogumne. V sklepni 7. etapi je obstal na nogah, medtem ko so okoli njega padali tako njegovi pomočniki kot tekmeci z Yatesom na čelu.



Po nove zmage v Italijo



Britanec se je pobral, vendar dirko končal z načetima obrazom in samozavestjo. Tako kot njegov Ineos, ki na prvi dirki ni mogel do živega Pogačarju, ki kolesarsko še napreduje, za nameček pa ima okoli sebe močnejšo ekipo kot lani. Janu Polancu se je pri brezpogojni pomoči kapetanu v ključnih trenutkih pridružil izkušeni Poljak Rafal Majka, ki bo, kot kaže, pomembna okrepitev pri branjenju zmage na Touru. »Upravičil sem vlogo favorita, to je bil naš cilj na domači dirki. Dobro smo bili pripravljeni in dobro smo izpeljali svoje delo. Ekipa okoli mene je bila super, imeli smo se dobro, vsak je naredil tisto, kar je moral, profesionalno. Majka se je kot novinec v ekipi zelo dobro vklopil, je izjemen kolesar in oseba. Dobro je, da je v moštvu kolesar z veliko izkušnjami in dobrimi nogami,« je novega sotekmovalca izpostavil Pogačar, ki je zmago slavil tudi v kraljevski 3. etapi.



Zdaj ga čakajo novi, evropski izzivi, v soboto bo nastopil na enodnevni dirki Strade Bianche, prihodnji teden pa na enotedenski preizkušnji od Tirenskega do Jadranskega morja. »V Italiji nas čaka drugačno vreme, upam pa, da bo forma podobna, kot je bila v ZAE,« se zmagovitega nadaljevanja sezone nadeja Pogačar, ki doslej še ni dobil klasične dirke in tudi tu mu ne bo nič podarjenega. Aprila se bo v Ardenih udaril z Rogličem, ki bo sezono začel v nedeljo na dirki Pariz–Nica.

Naročite se na e-novice: E-poštni naslov Pošlji

Komentarji: