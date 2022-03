Pogačar in Roglič v modro in rumeno

Tadej Pogačar in Primož Roglič sta malodane usklajeno prevzela nadzor nad dvema preizkušnjama svetovne serije. Najprej je Rogla po 5. etapi kolesarske dirke Pariz–Nica oblekel rumeno majico, dobro uro za njim pa si je Pogi v cilju 4. etape Tirreno–Adriatico nadel modro majico vodilnega. Pogačar je imel razlog več za zadovoljstvo, ni le skočil na vrh skupnega seštevka, na 4,5 km dolgem ciljnem vzponu na Bellante je bil premočan za vse tekmece in slavil svojo letošnjo že peto zmago.

»Za našo ekipo je težek dan, vseskozi je narekovala tempo na čelu glavnine, če po takšnem trudu ne bi poskusil zmagati, bi bil to slab dan za nas. Na srečo mi je uspelo,« je 23-letni kapetan ekipe UAE ponovil stavek, ki smo ga iz njegovih ust v zadnjih letih slišali že mnogokrat. Delo svojih pomočnikov je številka 1 na svetu oplemenitil s še enim brutalnim sprintom navkreber. Najbližje mu je bil Jonas Vingegaard (Jumbo Visma), na 4. mestu je končal Remco Evenepoel (Quick Step), ki je najbližji Pogačarjev zasledovalec v skupnem seštevku. Belgijec za slovenskim asom tri etape pred koncem zaostaja 9 sekund.

Kapetan rešil ekipno čast

Pogačarjeva ekipa UAE se je veselila tudi na dirki Pariz–Nica (zaradi bolezni, podobni gripi, včeraj ni startalo 18 kolesarjev), Brandon McNulty je po samostojnem pobegu slavil zmago v 5. etapi, v kateri je nepričakovano šibkost pokazala Rogličeva Jumbo Visma, ki je pred tem povsem nadzirala dogajanje na dirki.

Njene vrste, vključno z do včeraj rumenim Woutom van Aertom, so se hitro redčile in slovenski kapetan je 15 km pred ciljem ostal sam med tekmeci. Imel je dovolj moči, da je odgovoril na številne napade in na 23. mestu 5:43 za zmagovalcem končal v skupini z vsemi drugimi kandidati za vrh v skupnem seštevku. V njem ima 39 sekund prednosti pred Simonom Yatesom (BikeExchange). Kisovčan letos še čaka na prvo zmago. Lani je na Pariz–Nica dobil tri etape in nosil rumeno majico do zadnjega dne, ko je po dveh padcih ostal brez končne lovorike.