Pogačar in Roglič še za jesenski prestiž

»Ena od dobrih plati kolesarstva je, da ponuja nešteto različnih izzivov. Če se ti ena dirka ne posreči, se lahko takoj osredotočiš na naslednjo,« je Primož Roglič dejal v redkih primerih, ko se mu ni izšel lov na zmago. Ne gre mu nasprotovati, v poklicnem kolesarstvu se ne spi na lovorikah ali objokuje poraze, saj so za naslednjim ovinkom novi cilji. Po rezultatsko ne posrečenem svetovnem prvenstvu največje slovenske ase čakata zadnja spomenika v letu 2021.



Sezone v reprezentančnih dresih je konec in za Slovence je bila posebna, četudi se zadnji preizkušnji, EP v Trentu in SP v Flandriji, nista izšli po njihovih željah. Rogličevo zlato v olimpijski vožnji na čas in bron Tadeja Pogačarja v cestni dirki, s katerima je selektor Andrej Hauptman končal petletni mandat, se bosta zapisala v anale, preostalo bo glede slovenskih dosežkov potonilo v pozabo.



V kolesarskem spominu bosta sicer ostala flandrijski podvig novega starega svetovnega prvaka Juliana Alaphilippa in boj do zadnjega atoma moči Mateja Mohoriča, ki se je moral zadovoljiti s 14. mestom. Ni potrebe, da bi si 26-letni član Bahraina Victoriousa to preveč gnal k srcu, še bodo priložnosti, da dopolni zbirko mavričnih majic, ki ju je že osvojil med mladinci in mlajšimi člani. Za njim je tudi brez češnje na torti na SP najuspešnejša sezona med profesionalci doslej. Slavil je štiri zmage, med katerimi izstopata izjemna etapna podviga na Touru.

Severni pekel in odpadajoče listje

Morda bo še obogatil bero, preden bo čas za predah. V nedeljo bo, kot vse kaže, osamljeni slovenski jezdec na dirki Pariz–Roubaix, ki jo je lani pandemija odpihnila s koledarja, letos pa z običajnega pomladanskega termina zamaknila na 3. oktober. Če bodo slovenskega prvaka noge po zloglasnih kockah nesle, kot si je zamislil, bo nastopil tudi na zadnjem od petih spomenikov sezone, dirki po Lombardiji. Tako bi se vsi trije Slovenci, ki so najbolj zaznamovali leto 2021, skupaj poslovili od sezone.



Roglič (Jumbo Visma) in Pogačar (UAE) sta si že davno za jesenski del sezone podčrtala to italijansko preizkušnjo, ki ji spet lahko rečemo dirka odpadajočega listja. V lanskem koronskem koledarju je bila na sporedu na vrhuncu poletja, na italijanski ferragosto, ko sta oba slovenska asa zaključevala priprave za prvič septembrski Tour de France.

Letos se je v kolesarski koledar – z izjemo Pariz–Roubaix – vrnil tradicionalni red, z njim pa tudi osredotočenost Rogliča in Pogačarja na zadnji spomenik, na katerem bosta imela enake apetite. Oba sta že dobila najstarejšo klasiko na svetu Liege–Bastogne–Liege in bosta lovila svojo prvo zmago še na lombardijskih cestah, ki s številnimi vzponi zelo ustrezajo njunemu kolesarskemu prerezu.



Slovenski navijači, ki so bili za dvoboje svojih najljubših sinov zaradi Rogličevega padca in odstopa prikrajšani letos na Touru, bodo za konec sezone še prišli na svoj račun. Najprej že to soboto na »ogrevalni« dirki kategorije pro po Emiliji, nato še na sklepnem dejanju svetovne serije 9. oktobra v Lombardiji.



Šlo bo za 30. letošnjo slovensko zmago na kategoriziranih dirkah (od 29 so jih 27 prispevali Pogačar, Roglič in Mohorič), za to, ali bo tretje leto zapored Slovenec sezono končal na vrhu lestvice UCI, in tudi za domači prestiž, kateri Slovenec bo imel največ zmag v tem letu. Trenutni rezultat je Pogačar : Roglič 12:11.

