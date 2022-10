»Pogačar in Roglič se bosta še borila za vrh«

Primož Roglič je lestvici UCI kraljeval ob koncu sezon 2019 in 2020, zdaj je drugo leto zapored na vrhu Tadej Pogačar. Naša največja zvezdnika leta 2022 sicer nista ponovila zmag na Touru in Vuelti, a slovensko kolesarstvo nikakor ni izgubilo stika s svetovno špico, ocenjuje tudi naš nekdanji profesionalec Primož Čerin. Ob dejstvu, da je bil na prvem spomeniku Milano–Sanremo najhitrejši Matej Mohorič, na zadnjem po Lombardiji pa Pogačar, bi mu stežka oporekali.

Za slovenskimi kolesarji je, kar se končnih zmag tiče, na tritedenskih dirkah prva sušna sezona po letu 2018. Ali navijači preveč živijo pod vtisom Pogačarjevega 2. mesta na Touru in Rogličevega padca na Vuelti, ne nazadnje so naši kolesarji letos slavili 30 zmag?

»Gotovo smo lahko zadovoljni s sezono. Na Touru resda ni bilo zmage, vendar bi še pred nekaj leti dali vse za 2. mesto na tej dirki. Ob treh etapnih zmagah je to odličen dosežek, tudi sicer so bile slovenske predstave takšne, da smo lahko uživali. Za Rogliča je bila to zaradi padcev ena slabših sezon, a je kljub temu zmagal na dveh etapnih dirkah svetovne serije. Malo je kolesarjev, ki jim je to uspelo. Tudi drugi so imeli prebliske, če prištejemo Mohoričev Milano–Sanremo, je bila to odlična sezona, upam, da bodo še takšne in bomo še naprej uživali.«

Pogačarjevi dosežki so bili brez dvoma vrhunski, med kolesarskimi komentatorji pa je vendarle izgubil avro nepremagljivosti.

»Za rezultate, ki jih dosega pri tako mladih letih, si zasluži samo čestitke. Težko je ponavljati iz leta v leto iste zmage, kar mu ni uspelo ponoviti, je nadgradil z drugimi zmagami, na Strade Bianche je naredil nekaj, kar redko vidimo, zmaga lahko v sprintu, v samostojni vožnji, tehnično je dober na vseh terenih. Pri njem ne vidim slabosti, je pa toliko bolj na očeh, vsi vedo, kakšen šampion je, vse ekipe gledajo na to, kako bi se ga znebile pred ciljem. Kljub temu smo na dirki po Lombardiji pri njem spet videli izjemno suverenost. Če le ne bo imel težav z zdravjem in padci, ima zelo svetlo prihodnost, tudi njegova ekipa se je okrepila. Star je le 24 let, Tour lahko dobi še večkrat.«

Kaj pa Primož Roglič, ki je leto začel na 3. mestu lestvice UCI in ga končal na 24. in se je vendarle znašel na prelomnici v karieri, ko se gre vprašati, kako naprej?

»Primož mora temeljito spraviti v red svoje zdravje, z operacijo rame je dolgo odlašal. Prišel je pravi trenutek, da vse postavi spet na svoje mesto in se začne umirjeno pripravljati na novo sezono. Prepričan sem, da ima pred seboj še nekaj zelo uspešnih let, saj kolesarsko ni star tekmovalec, glede na njegovo voljo, samodisciplino in druge odlike se bo vrnil na vrh.«

Številni strokovnjaki so dejali, da bi moral zaradi tega zamenjati ekipo. Se strinjate s to domnevo?

»Pred leti sem se strinjal s tem, da mora zamenjati ekipo, saj mi nekatere poteze Jumba Visme niso bile všeč, po drugi strani pa razumem njegovo razmišljanje. Verjamem, da je tudi čustveno vezan na to moštvo, ne nazadnje pa je zelo težko na tej ravni zamenjati zasedbo. Potem potrebuješ kakšno leto, da znova vzpostaviš red, ki si ga vajen ali bi ga rad imel. Pri Jumbu Vismi ni vse, kot bi moralo biti, a je iz leta v leto boljše. Sicer pa je to njegova odločitev, s tem bo moral naprej živeti in delati v tem športu.«