Pogačar in Roglič na start kot ranjena leva

LTadej Pogačar (UAE) in Primož Roglič (Jumbo Visma) sta slovenske ljubitelje kolesarstva letos navduševala vsak zase. Načrtno ali ne se naša velika zvezdnika sezoni 2023 še nista srečala na startni črti dirke, vendar bo posta njunih dvobojev kmalu konec. Kot kaže, se bosta najprej udarila na dirki po Emiliji (30. t. m.), nato pa še na zadnjem spomeniku, dirki po Lombardiji (7. oktobra). A morda ne bosta le tekmovala, temveč tudi sodelovala, da bosta strla Remca Evenepoela (Soudal Quick Step).

Med slovenskim kolesarskim življem se sicer še ni polegel prah po Vuelti, na kateri se je moral Roglič podrediti ekipnim interesom in končal na tretjem mestu za Seppom Kussom in Jonasom Vingegaardom. »Kuss je presenetil Jumbo Vismo z uspešnim pobegom v 6. etapi in nato obdržal prednost. Poznejše dogajanje je kazalo na huda trenja znotraj Jumba Visme, ki pa so jih naposled očitno razrešili in dirko uspešno pripeljali do konca,« je trojno zmago nizozemske ekipe pokomentiral nekdanji slovenski kolesar Bojan Ropret.

Vsi so željni dokazovanja

Za Rogliča bi bila najboljša popotnica v naslednjo sezono zmagovit konec leta 2023. Vendar enako velja za Pogačarja in Evenepoela. Vsi trije so letos slavili kopico zmag (Pogačar 16, Roglič 14, Evenepoel 13), a bi se vsi trije radi dokazali še na dirki po Lombardiji, ki se bo tokrat začela v Comu in končala v Bergamu. Trasa, 238 km z 4400 višinskimi metri, je zelo podobna tisti, na kateri je Pogačar predlani slavil prvo od svojih dveh zaporednih zmag.

»Vsi trije imajo veliko zmag, a po svoje so tudi ranjeni levi, željni dokazovanja, ker se jim niso izšli vsi sezonski cilji. Pogačar se je dobro naučil voziti klasične dirke, Remco mu je tu kar enakovreden, odločalo bo trenutno razpoloženje, dnevna forma. Roglič bo moral biti potrpežljiv, počakati bo moral, da tekmeca pokažeta, kaj zmoreta, in jima nato poskušal odgovoriti,« Ropret nekaj prednosti daje mladcema, ki sta bila doslej uspešnejša na enodnevnih dirkah.

Pogačar je slavil že štiri spomeniške zmage, vštevši letošnjo dirko po Flandriji, Evenepoel, ki je bil že svetovni prvak, pa je zmagovalec zadnjih dveh dirk Liege–Bastogne–Liege. Roglič je dobil en spomenik, v Liegeu je bil najboljši leta 2020.

Ropret ocenjuje, da bi bil Remco najbolj nevaren s še enim od svojih značilnih napadov daleč od cilja, zato se nadeja, da bi v tem primeru Slovenca znala stopiti skupaj. »Morda bi bilo najboljše, da ga 30 ali 40 km pred ciljem spustita v samostojni pobeg in ga z združenimi močmi držita na 20 ali 30 sekundah zaostanka, nato pa se 5 km pred ciljem odpeljeta mimo njega,« scenarij s slovenskim zavezništvom predvideva gorenjski strokovnjak.