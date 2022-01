Pogačar in Roglič izgubila izzivalca

Kolesarski svet pretresa nesreča, ki je doletela enega največjih zvezdnikov tega športa Egana Bernala. Kolumbijec je med treningom v domovini s kolesom trčil v zadnji del avtobusa, pri tem pa utrpel tako hude poškodbe, da je letošnja sezona zanj bolj kot ne izgubljena. Po besedah nekdanjega slovenskega profesionalca Primoža Čerina je vprašljiva tudi njegova vrnitev na svetovni vrh.

Ko Tadej Pogačar in Primož Roglič zmagujeta kot po tekočem traku, se zdi to skorajda samoumevno, ob takšnih trenutkih pa postane jasno, kako nepredvidljivo in kruto je lahko kolesarstvo. Tudi profesionalci so na večini treningov izpostavljeni prometu, in delček sekunde nepazljivosti je bil dovolj, da se je Bernalov svet obrnil na glavo. Zmagovalec Toura 2019 in Gira 2021 se je v Gachancipi vozil v skupini s špansko govorečimi kolegi iz Ineosa, rojakoma Brandonom Rivero in Danijem Martinezom, Kostaričanom Andreyem Amadorjem, Ekvadorcem Ríchardom Carapazom in Špancem Omarjem Frailejem, ko je pred njimi zavrl avtobus. Bernal tega ni opazil dovolj hitro in trčil v zadek vozila.

Prve novice po ponedeljkovi nesreči so govorile o zlomljeni nogi, vso razsežnost poškodb pa so razkrili zdravniški posegi, ki so jih opravili na kliniki Sabana de Chía v Bogoti. Izkazalo se je, da je Bernal utrpel zlom stegnenice na več mestih, počeno pogačico, preluknjano pljučno krilo in dve počeni vretenci. Na srečo si ni poškodoval hrbtenjače, nevrološke funkcije niso ogrožene, so sporočili s klinike, na kateri so mu predpisali 72 ur na intenzivni negi.

Ineos izgubil tudi Frooma

To je šele začetek dolgega vračanja v običajne življenjske tirnice in na kolo, na katerem je imel letos velike načrte. Izpostavil se je kot Pogačarjev in Rogličev prvi izzivalec na Touru, s slovenskima zvezdnikoma se je hotel pomeriti čim prej. Bil bi Pogačarjev največji tekmec na dirki po ZAE od 20. do 26. februarja in Rogličev na Pariz–Nica od 6. do 13. marca. Od tega ne bo nič, okrevanje naj bi trajalo najmanj šest ali sedem mesecev.

Takrat bo Tour (od 1. do 24. julija) že mimo, teoretično bi se Bernal, ki je 13. t. m. dopolnil 25 let, v karavano lahko vrnil pred Vuelto, ki se bo začela 19. avgusta. A je to malo verjetno. Z njegovo nesrečo so se drugič močno sfižili načrti njegovih delodajalcev. Ineos, s katerim je pred kratkim podaljšal pogodbo do leta 2026, je na podoben način na kriteriju Dauphiné junija 2019 izgubil Chrisa Frooma. Britanec se je v začetku naslednje sezone vrnil v karavano, a je bil le še senca štirikratnega zmagovalca Toura.

Bernalu bi pri vrnitvi lahko pomagala mladost, saj je pričakovati, da bo pri 25 letih okreval hitreje, kot je Froome pri 34. »Kljub temu je to podoben primer. Gre za dolgoročno okrevanje, po katerem bo glavno vprašanje, koliko bo še pripravljen tvegati na kolesu. Zelo redki so se vrnili na nekdanjo raven, potem ko zaradi poškodb dlje niso dirkali. Niso se bili več pripravljeni brezkompromisno boriti za vsak milimeter prostora v karavani. Čeprav je Bernal že dolgo v tem športu in je šampion, nobeden od današnjih ambicioznih mladcev ne bo popuščal in ga spustil mimo,« je presodil Čerin.