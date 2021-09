Pogačar in Mohorič na čelu naše peterice

Jakostna lestvica Svetovne kolesarske zveze (UCI) nas iz meseca v mesec utrjuje v prepričanju, da je Slovenija kolesarska velesila. Težko bi drugače razumeli to, da je Tadej Pogačar vodilni, Primož Roglič na 3. mestu, z izvrstnimi rezultati pa se je že na 10. mesto povzpel Matej Mohorič. Daleč od organizacijske velesile pa je ta čas Kolesarska zveza Slovenije, ki na EP pošilja 23 kolesarjev in kolesark. Naša krovna organizacija, katere vodenje je konec junija prevzel novi predsednik Pavel Marđonović, je ta čas še brez novega generalnega sekretarja, predstavnika za stike z javnostjo in ne nazadnje tudi še brez novega selektorja moške reprezentance, potem ko se je Andrej Hauptman poslovil po zlatih in bronastih olimpijskih igrah v Tokiu. Marko Polanc, Gorazd Štangelj in Igor Cimprič so njegovi začasni nasledniki, njihov prvi preizkus pa je evropsko prvenstvo, ki se danes z vožnjo na čas mladincev in mladink začenja v Trentu v Italiji. Na njem ima Slovenija, ki je med državami na 2. mestu na lestvici UCI, pravico nastopa osmih članov na cestni dirki in dveh v vožnji na kronometer. Realnost našega kolesarstva pa je, da s težavo sestavi tako številčno izbrano vrsto na najvišji ravni. Še posebno ob tako neugodnem terminu, kot ga ima EP, stisnjeno med Vuelto in svetovno prvenstvo, ki ga bo od 19. do 26. t. m. gostila Belgija. Tako Slovenci k zahodnim sosedom odhajajo vse skupaj s 23 kolesarkami (zaradi poškodbe ga bo izpustila Urša Pintar) in kolesarji, od tega samo petimi člani. Nastop je odpovedala četverica, ki je v nedeljo v Santiagu de Compostela končala dirko po Španiji – zmagovalec Roglič, Jan Tratnik, Jan Polanc in Luka Mezgec. Na celinsko prvenstvo odhajajo preostali trije tekmovalci iz svetovne serije, Pogačar (UAE), Mohorič in Domen Novak (Bahrain Victorious), ki jim bosta družbo delala še Žiga Jerman (Androni Giocattoli) in David Per (Adria Mobil).

Člani šele od 2016.



Težave s sestavo najboljše ekipe za EP niso nič novega, to tekmovanje še vedno išče svoje mesto pod kolesarskim soncem in predvsem v natrpanem tekmovalnem koledarju. Do leta 2015 je bilo namenjeno samo mlajšim kategorijam, to se je spremenilo v letu 2016, ko so prvič povabili profesionalce in je Peter Sagan v enem mesecu postal tako evropski kot svetovni prvak. Zveneča imena dvigajo profil tekmovanja, na katerem bo Pogačar nastopil kot prvi aktualni zmagovalec Toura. Čaka ga dvojni spored, jutrišnja 22,4 km dolga ravninska posamična vožnja na čas, na kateri je favorit domači matador Filippo Ganna, na štartu pa bosta tudi zadnja evropska prvaka Švicar Stefan Küng in Belgijec Remco Evenepoel. Precej bolj razgibana cestna dirka članov (179,2 km s 3765 višinskimi metri) bo na vrsti zadnji dan prvenstva v nedeljo. Na njej bo imela Slovenija s Pogačarjem in Mohoričem močna aduta, ki pa ju čaka zahteven boj s številčno močnejšimi zasedbami. »Odločitev za nastop na EP je padla že po Touru, etapni zmagi in uspehi ekipe so z mojih ramen odvzeli vse breme. Odtlej dirkam zelo sproščeno in uživam. Vse je nekoliko lažje. Ne čutim pritiska, enako bo na EP in SP, nastopov se veselim, verjamem, da bo ekipa konkurenčna in se bomo po najboljših močeh potrudili, da bomo blizu boja za medaljo,« je dejal Mohorič, ki mu bo brez dvoma ustrezala trasa na SP, saj bo potekala po flandrijskih cestah, po katerih si je v nedeljo prikolesaril zmago v sklepni etapi dirke po Beneluksu. Tudi za to tekmovanje pa Slovenija ne bo zlahka sestavila vrhunske osmerice, še posebno ker vse bolj kaže, da tudi v Belgiji ne bo Rogliča.

