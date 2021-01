Pogačar hoče vse, Tour, Vuelto in OI

Za poklicne kolesarje že lep čas ni več zimskega spanja. Večina ekip svetovne serije se je že zbrala na prvih skupinskih pripravah, moštvo UAE Tadeja Pogačarja jih v Združenih arabskih emiratih že končuje. In to z najvišjimi cilji doslej. Slovenski zmagovalec lanskega Toura bo branil rumeno majico, osvojiti bo poskušal tudi rdečo na Vuelti, vmes pa še zlato kolajno na OI v Tokiu.



Minili so časi, ko so pri ekipi UAE, katere barve brani tudi Jan Polanc, v spremljevalnem avtomobilu pa športni direktor Andrej Hauptman, lahko v javnosti nižali pričakovanja z napovedmi, da gre Pogačar na start zato, da bo nabiral izkušnje. Čeprav šteje le 22 let, ima za pasom že zmago na največji dirki na svetu.



V korak s tem gredo ambicije njegovih delodajalcev in zasedba ekipe, ki se je občutno okrepila. Rafal Majka in Matteo Trentin sta bila najbolj zveneči okrepitvi, dokler ni za novo leto kot strela z jasnega udarila novica, da ekipo Sunweb predčasno zapušča Marc Hirschi, veliki švicarski up, ki bo moči združil s Pogačarjem, vrstnikom, s katerim sta bila od mladih nog velika tekmeca. Ekipa, ki jo denarno poganjajo naftni dolarji Združenih arabskih emiratov, morda še ni velesila na ravni Rogličeve Jumbo Visme ali najbogatejšega Ineosa, a dobiva obrise zasedbe, ki bi lahko prevzela odgovornost branjenja rumene majice. Lani ji tega ni bilo treba, Pogačar je vodstvo v seštevku prevzel v vožnji na čas v 20. etapi, dan pred parado šampionov na Elizejskih poljanah.

V pogonu od februarja do oktobra

Na včerajšnji videokonferenci, ki se je je udeležilo več kot 50 novinarjev z vsega sveta, je odgovoril na nekaj vprašanj o lanski dirki in zasuku, ki je zmago stal Primoža Rogliča, a si je mladi Komendčan želel gledati predvsem naprej. »Preteklosti ne bom nikoli pozabil, nočem pa tičati v njej, z glavo sem že pri naslednjih dirkah,« nov list želi obrniti Pogačar, ki se zaveda, da bo Tour 2021 zanj precej drugačen od lanskega, na katerem je doživel ognjeni krst in zmagal.



»Kot branilec lovorike bom imel težjo nalogo. Skozi sezono bodo moje priprave osredotočene na Tour, katerega trasa mi ne ustreza najbolje. V primerjavi z lani bosta na sporedu dve ravninski vožnji na čas, ki jima v preteklosti nisem posvečal veliko pozornosti. Z ekipo delamo na mojem položaju na kronometrskem kolesu, veliko rezerve imam tudi še v treningu te prvine,« Pogačar ne skriva, kaj je njegov največji letošnji cilj.



Še zdaleč ne edini. Za zmago se bo bržčas potegoval že ob svojem prvem letošnjem nastopu, februarski dirki po ZAE, domači preizkušnji svojih delodajalcev, ki jo je lani končal na 2. mestu. Pred Tourom ima v načrtu nastope na dirkah Strade Bianche, Tirreno–Adtiatico, po Baskiji, Liege–Bastogne–Liege, Valonska puščica in kriterij Dauphine. V tem sporedu letos ne bo prostora za nastop na dirki po Sloveniji. Takoj po Touru bodo na vrsti olimpijske igre, vrhunci drugega dela sezone pa naj bi bili Vuelta, EP v Italiji, SP v Flandriji in italijanske jesenske klasike. Če bosta Pogačar in Roglič, ki je ta čas na pripravah v Španiji, podobno pripravljena kot lani, se slovenskim ljubiteljem kolesarstva obeta nova nepozabna sezona.

