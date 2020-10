Pogačar dobil novega pomočnika: zanj bo delal ta zvezdnik

Kolesarsko moštvo UAE Team Emirates sna čelu se je za prihodnji dve sezoni okrepilo z enim najboljših tekmovalcev za vzpone, 31-letnim Poljakom, letos še članom ekipe Bora Hansgrohe.»Zelo sem vesel, da sem dobil to priložnost. Ko bo treba, bom delal za Pogačarja, pričakujem pa, da bom lahko kdaj unovčil tudi svoj potencial,« je za spletno stran moštva dejal Majka in dodal, da obožuje visoke temperature in da je njegova največja želja v športni karieri osvojiti medaljo na svetovnem prvenstvu. Z olimpijskih iger jo že ima, saj je bil leta 2016 bronast v ekipni dirki.»S prihodom Rafala bo naša ekipa hribolazcev dobila močno spodbudo. Vemo, da bo odličen pomagač Tadeju, hkrati pa bo lahko uresničil svoje ambicije,« je povedal direktor moštvaMajka je 2013 dirko po Italiji končal na šestem mestu, leto pozneje pa je bil sedmi. Hkrati ima tri etapne zmage na dirki po Franciji in dve pikčasti majici za najboljšega kolesarja v hrib s Toura 2014 in 2016. Leta 2014 je zmagal na dirki po Poljski, 2015 pa je bil tretji na Vuelti.