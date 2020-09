Pogačar: Če bi Primož Roglič osvojil mavrično majico, bi bila to pravljica

Vsaka ekipa bo imela svoje favorite

V Imoli se je nocoj na novinarski konferenci tuji in domači javnosti predstavila slovenska kolesarska reprezentanca z glavnima kolesarskima junakoma leta 2021in. Slovenci ne skrivajo visokih želja, Pogačar pa pravi, da bi bilo pravljično, če bi v nedeljo na svetovnem prvenstvu naslov prvaka osvojil Roglič.Pričakovanja v slovenskem taboru, pa tudi javnosti, so velika, a oba slovenska kolesarja poudarjata, da po napornem Tour de Franceu še okrevata. Za nedeljsko osrednjo dirko 87. SP v kolesarstvu pa sta si vseeno postavila visoke cilje. »Ponavljati, da smo utrujeni, nima smisla. Tukaj smo, da naredimo svoj optimum in v nedeljo bomo napadali naslov, videlo pa se bo, kdo je najboljši na koncu,« je javnosti povedal osmoljenec Toura Roglič, ki upa, da bo na 258 km dolgi dirki v nedeljo lahko pokazal dobro predstavo. O tem, kam lahko posežeta s Pogačarjem v nedeljo, ne razmišlja: »Naša glavna skrb je regeneracija in optimalna priprava. Kam sodim na tej dirki, ne vem. To se bo videlo na tekmi.«Podobno razmišlja zmagovalec Toura Pogačar: »Natančno si bomo ogledali progo, predvsem pa moram sprostiti noge in upam, da bomo pripravljeni na nedeljo. Tam gremo na polno, kolikor bo šlo.« Kolesar s Klanca pri Komendi prav tako priznava, da bo dirka posebna zaradi dolžine, saj je na tako dolgih dirkah doslej nastopil le trikrat.Medtem ko je na Touru dolgo "divjala borba med Slovenijo in Kolumbijo", pa seveda taktika, prilagojena skupni razvrstitvi na dirki, bo tokrat drugače. Vsaka ekipa bo imela svoje favorite in v slovenskem taboru izpostavljajo Belgijce, Nizozemce, Britance, Francoze in Italijane, ki jih bo treba nadzorovati skozi celo dirko.Za uspeh se bosta z Rogličem zato morala zanašati še na, Lin. Slednji bo že v petek nastopil tudi na kronometru.