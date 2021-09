Pogačar čaka na šampionski preblisk

Tadej Pogačar je letos slavil že 12 zmag, drugič zapored je bil najboljši na Touru, dobil je najstarejšo klasiko na svetu Liege–Bastogne–Liege, pospravil majice najboljšega na enotedenskih dirkah po ZAE, Tirreno–Adriatico in po Sloveniji, za piko na i pa osvojil še bronasto olimpijsko kolajno. Četudi ne bi več sedel na kolo, bi bila to njegova najuspešnejša sezona doslej. Vendar je as s Klanca pri Komendi še vedno lačen uspehov. Jutri bo prvi slovenski adut v vožnji na čas na svetovnem prvenstvu v Belgiji.



Podobno kot za Pogačarja velja za slovensko kolesarstvo. Naši mojstri vrtenja pedalov imajo, če prištejemo še tretjo zaporedno zmagoslavje na Vuelti Primoža Rogliča in njegov nepozabni zlati olimpijski kronometer ter etapni zmagi Mateja Mohoriča na Touru, za seboj zgodovinsko sezono, v kateri jim ni treba več ničesar dokazovati. Vendar bo slovenski kolesarski stroj poskušal mleti naprej tudi na SP, ki se bo prvič začelo z enim od vrhuncev, vožnjo na čas profesionalcev. Ob njej je prva asociacija slovenskih navijačev Roglič, ki jih je navdušil s srebrom na SP v Bergnu 2017 in kajpak letošnjim Tokiem.



Vendar jutrišnja 43,3 km dolga preizkušnja po cestah severne Flandrije ne bo spominjala na dirko, na kateri je 31-letni Kisovčan pisal olimpijsko zgodovino. Ker mu ravninska trasa (samo 78 višinskih metrov) ni pogodu, jo bo izpustil, tako kot na OI srebrni Nizozemec Tom Dumoulin, ki je na treningu doživel bližnje srečanje z avtomobilom ter je z zlomljenim zapestjem že končal sezono, in bronasti Avstralec Rohan Dennis, ki se je nastopu odpovedal zaradi slabe forme.



Trasa za krepke fante



Avstralci ob odsotnosti dvakratnega svetovnega prvaka niti niso prijavili ekipe, Slovenci pa so pustili prazno dodatno mesto, ki bi ga imel Roglič na voljo kot olimpijski prvak. Ob Pogačarju bo na startu še državni prvak Jan Tratnik. »Za vožnjo na čas nimamo prevelikih pričakovanj, saj nimamo kolesarjev, ki bi po ravnini lahko kolesarili s povprečno hitrostjo 55 km/h,« je športni direktor slovenske reprezentance Martin Hvastija znižal pričakovanja pred jutrišnjim spektaklom.



Njegova ocena je pravilna, Pogačar in Tratnik se tako kot Roglič bolje znajdeta na bolj razgibanih, hribovitih trasah, vendar je treba tu v zakup vzeti še neznanko x. To so Pogačarjevi šampionski prebliski. Na poti do dveh zmag na Touru je kljub stasu hribolazca dobil tudi dve vožnji na čas, lani je na gorski presenetil Rogliča, letos na ravninski dvakratnega evropskega prvaka Stefana Künga in Wouta van Aerta, ki ju skupaj z branilcem naslova svetovnega prvaka Filippom Ganno večina vidi na odru za zmagovalce.



Gre za krepke in visoke fante (van Aert je s 190 cm najnižji med njimi), ki lahko neumorno obračajo najtežja prestavna razmerja. V središču pozornosti je van Aert, ki bo po dveh srebrnih kolajnah v lanski Imoli na domačih cestah lovil zgodovinski zlati dvojček. Posamična vožnja na čas profesionalcev je na sporedu SP od leta 1994 in nihče v moški konkurenci še ni na enem prvenstvu oblekel mavrične majice v kronometru in na cesti. Morda pa je ta podvig v prihodnosti rezerviran za katerega od slovenskih šampionov. Pogačar je pred odhodom v Belgijo dejal, da njegova forma ni več daleč od zmagovite pomladanske. Zdi se, da je vprašanje le to, na kateri od preostalih letošnjih dirk bo spet eksplodiral.

