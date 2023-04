Pogačar bo še koval razžarjeno železo

»Ko napade, gre na vso moč. In včasih si ob tem nemočen,« je Tom Pidcock (Ineos), ki je na dirki Amstel Gold Race najdlje zdržal za kolesom Tadeja Pogačarja (UAE), orisal, kako se je boriti s št. 1 na svetu. Slovenski zvezdnik je minulo nedeljo na nizozemskih cestah z 11. letošnjo zmago potrdil ta status, ni pa še potešil lakote po uspehih to pomlad.

Jonas Vingegaard (Jumbo Visma), ki je lani na Touru ugnal Pogačarja in bo julija spet njegov najnevarnejši tekmec, je letos nastopil na le treh etapnih dirkah. Zanj so se priprave za Tour začele že pred desetimi dnevi, Pogačar pa je ubral drugačen pristop. Resda imata oba za seboj letos po 17 tekmovalnih dni, a so Pogačarjevi zahtevnejši. To velja predvsem za velike enodnevne dirke, na katerih piše zgodovino. Pred dobrima dvema tednoma je kot prvi Slovenec dobil dirko po Flandriji, predvčerajšnjim je temu dodal prvi slovenski Amstel Gold Race. Že jutri bo morda na vrsti prva Valonska puščica za naše kolesarje.

V pričakovanju Evenepoela

»Veliko sem stavil na klasične dirke, pred nami pa sta še Valonska puščica in Liege–Bastogne –Liege. Tu sem že zmagal in bilo je zelo težko. Za nameček se bom pomeril z Remcom Evenepoelom (Soudal Quick Step), ki bo prišel izjemno dobro pripravljen po višinskih pripravah. Menim, da je storil vse, kar je v njegovi moči, da bo na vrhuncu forme tudi zaradi prihajajočega Gira. Od ponedeljka naprej bom razmišljal o Touru, mojem naslednjem cilju. Tudi jaz bom šel za nekaj časa na višino. Sicer pa bomo z ekipo v prihodnjih tednih ocenili, kako se lotiti priprav za Tour, da bom v Francijo prišel najbolje pripravljen. Vendar je to prihodnost, zdaj razmišljam le o Valonski puščici in Liegeu,« je Pogačar zavrnil pomisleke, da bi mu pomladanski osvajalski pohod vzel moč, ki bi jo potreboval za naskok na svoj tretji Tour po zmagah v letih 2020 in 2021.

Železo bo še naprej koval, dokler je vroče. In ta čas žari. Njegovi zadnji predstavi, v katerih si je zmagi prikolesaril z napadoma daleč pred ciljem, nekaterim morda kvarijo napetost v zaključkih dirk, navdušujejo pa kolesarsko stroko. Tako prevladujočih predstav kolesarski svet ni spremljal že leta, če ne desetletja. Še dve zmagi za zaključek pomladi bi Pogačarja utrdili med legendami tega športa.

A predvsem 194,2 km dolga Valonska puščica je za Slovence še nerešena uganka. Ne le za Pogačarja, ki je bil tu lani 12., temveč tudi Primoža Rogliča (Jumbo Visma), ki je leta 2021 sprožil na videz že zmagoviti napad na zloglasnem ciljnem vzponu na Mur du Huy, a je boljši trenutek izbral trikratni zmagovalec Julian Alaphilippe.