Podoživite evforijo: vožnja Pogačarja, ob kateri gredo kocine pokonci (VIDEO)

To je ena najboljših voženj, kar sem jih videl v kolesarstvu. Tako je vožnjo v kronometru dirke po Francijiopisal njen sedemkratmi zmagovalec, Američan(ki je sicer naknadno zaradi dopinškega škandala ostal brez vseh sedmih lovorik na slovitem Touru).Pogačar, ki bo v ponedeljek dopolnil šele 22 let, je s predstavo, ki se ji klanja cel (kolesarski) svet, osvojil najbolj zaželjeno lovoriko med kolesarji - rumeno majico. Uprizoril je epsko vožnjo in preobrat na vrhu, ki so ga napovedovali redki. Današnja zadnja etapa je bolj ali manj le še formalnost, mladenič iz Komende bo postal eden najmlajših zmagovalcev dirke po Franciji. Svojo kolecijo majic bo dopolnil še z pikčasto (za najboljšega na vzponih) in belo majico (za najboljšega mladega kolesarja), konkurenci bo tako prepustil le zeleno in sicer bo pripadla Ircu, ki je osvojil največ točk v treh tednih dirkanja po Franciji.Če ste jo zamudili ali pa bi si radi zgodovinsko vožnjo ogledali še enkrat, poglejte spodnji posnetek: