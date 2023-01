Podelili nagrade najboljšim judoistkam in judoistom

V Ljubljani so podelili priznanja in nagrade najboljšim judoistkam in judoistom preteklega leta ter priznanja za izjemne dosežke.

Največ točk v članski kategoriji sta si v lanski sezoni priborila Vito Dragič iz Judo kluba Impol in Anka Pogačnik iz Judo kluba Triglav Kranj.

Anka je osvojila bronasto kolajno na evropskem prvenstvu v Bolgariji, kar je najbolj odmeven dosežek slovenska juda v letu 2022. Poleg tega je osvojila zlato odličje na svetovnem pokalu v Pragi in Avstraliji ter naslov državne prvakinje v kategoriji do 70 kilogramov. Srebrno kolajno je osvojila v Sarajevu in na petem mestu je končala na mediteranskih igrah.

Po podelitvi je preteklo leto Anka opisala takole: »Vsekakor je maj najlepši spomin preteklega leta, bronasta kolajna z evropskega prvenstva v Bolgariji, ki mi bo za vedno ostala v lepem spominu. Mogoče se takrat še nisem zavedala razsežnosti tega uspeha, ampak sedaj se tega zavedam in se ga z veseljem spominjam. S to kolajno sem sama sebi dokazala kot največjemu dvomljivcu, da sem sposobna večjih uspehov in sem sposobna zmagovati. Ta kolajna mi je dala dodaten zagon za novo sezono in višje zastavljene cilje. Letošnjo sezono bom otvorila že ta vikend na Portugalskem, vsekakor me letos čakajo vsa velika tekmovanja, kot so svetovno prvenstvo, evropsko prvenstvo in Masters. Upam, da bom zdrava in se udeležim vseh večjih tekmovanj, ki bodo na sporedu, ter si naberem čim več kvalifikacij točk za olimpijske igre.«

Vito Dragič je s prvim mestom na mediteranskih igrah v kategoriji nad 100 kilogramov dosegel rezultat sezone. Z zlatom se je okronal še na evropskem pokalu v Srbiji in na domačem tekmovanju Pohorski bataljon. Srebro je osvojil na svetovnem pokalu v Avstraliji na Perth Oceania Open in na članskem državnem prvenstvu.

Vito je svoje načrte za letos predstavil takole: »Mediteranske igre so bile zame lani izjemen uspeh, zelo sem zadovoljen in ponosen na rezultat. Vsi uspehi v lanskem letu so potrditev, da sem se pravilno lotil priprave in izbral koledar, ki je meni ustrezal. Tekmovalni koledar je zelo poln in na vse tekme ne moreš iti stoodstotno pripravljen, ker jih je preveč. Tekmovalni program prilagajam sebi in svojemu počutju. Upam, da me letos ne zanese, kajti tekmovanj je ogromno in nabrati si je potrebno kvalifikacijske točke za Pariz 2024. Neko mejo ravnovesja med pripravami, treningi in regeneracijo je kar umetnost najti. V prvi polovici letošnjega leta moram še dobiti kakšen dober rezultat, v drugi polovici pa bodo visoke uvrstitve še bolj pomembne, ker se kvalifikacijske točke štejejo s polno vrednostjo.«

Najboljši klub v kategoriji članov je Judo klub Impol, v kategoriji članic pa Judo klub Triglav Kranj. Najboljši klub v moški in ženski konkurenci ter zmagovalec slovenskega pokala 2022 je Judo klub Bežigrad.

Častno listino za življenjsko delo v Judo zvezi Slovenije so prejeli Štefan Vehab iz Judo kluba Štorkljice, Jože Kovač iz Judo kluba Lendava in Franc Nasko iz judo kluba Gorišnica.

Posebni priznanji s področja kat sta šli v roke Kiri in Kori Kojc iz ŠD Polyteam za osvojeno 2. mesto na svetovnem prvenstvu v katah 2022, v kategoriji Katame no kata.

Posebno priznanje za delo na področju inkluzivnega juda sta prejela Jako Kolbla Krokarja, za dvajset let dela na področju inkluzivnega juda in Judo klub Sokol, za izjemno delo in vključevanje inkluzivnih judoistov v judo kate.

Marko Prodan iz ŠD GIB Šiška je prejel posebno priznanje za osvojeno 1. mesto na svetovnem veteranskem prvenstvu.

Plakete za 45 let neprekinjenega dela v judu so prejeli Mihael Vidmar, Dušan Judnič, Gregor Makovec, Emil Pozvek, Mihael Košak, Darijo Vrdujka, Boštjan Fink, Dušan Stražiščar, Gorazd Meško, Branko Meničanin, Daniel Kisilak, Miran Babnik, Boris Plut, Iztok Babič, Fadil Imamovič, Zvone Pliberšek in Ivo Marinič.