Podcenjujejo moč zimske Slovenije

Vse nas zanima, kaj se nam bo (prijetnega) dogodilo naslednji dan, teden, mesec ... Ali nam bo z neba padla velika količina denarja, nam bo (po)Božiček prinesel najnovejšega jeklenega konjička ... ali koliko odličij bo Slovenija osvojila na zimskih olimpijskih igrah v Pekingu? Spomnimo, začnejo se čez devet dni. No, lepo po vrsti.

Z olimpijskim vedeževanjem se ubadajo tudi po svetu. Tumblr je ameriško spletno mesto za mikroblogiranje in družabna omrežja, za kitajske igre pa napoveduje, da bo po kolajnah na vrhu z rekordno bero Norveška s 46 odličji (23 zlatimi, 14 srebrnimi, 9 bronastimi), na ZOI v Pjongčangu jih je osvojila 39 (14, 14, 11). Sledili bodo, zanimivo, kljub protidopinški čistki športniki in športnice iz Rusije, seveda pod olimpijsko zastavo, z bero (11, 9, 13), ZDA (11, 7, 9), Nemčija (11, 9, 6) in Nizozemska (7, 7, 7). Kolajne za tulipane bodo padale v hitrostnem drsanju. Na razpredelnici do desetega mesta so po vrsti še Kanada, tradicionalne alpske velesile Švica, Avstrija in Francija ter Japonska.

Slovenija naj bi po izkupičku zasedla 24. mesto, osvojila pa dve bronasti žlahtni kovini (smučarska tekačica Anamarija Lampič v sprintu in Nika Križnar v skokih). Po posodobitvi podatkov pa se je v zadnjih dneh pojavila tudi napoved, da naj bi Slovenija v Pekingu osvojila srebrno odličje, in to le Križnarjeva. Še ena zanimivost, Hrvaški se napoveduje eno bronasto kolajno, čeprav ta nima več sestre in brata Kostelić niti Jakova Faka. Če malce napnemo možgane, tumblr torej napoveduje bron alpskega smučarja Filipa Zubčića v veleslalomu.

Nemčiji kopica odličij

Zanimiva so tudi predvidevanja, kdo bo v posameznem športu ali disciplini osvojil najžlahtnejše odličje in drugi dve. V ženskih skokih naj bi posamično tekmo dobila Japonka Sara Takanaši pred že prej omenjeno srebrno Križnarjevo in Avstrijko Marito Kramer. Za moško tekmo na srednji skakalnici je vrstni red: 1. Karl Geiger (Nemčija), 2. Dawid Kubacki, 3. Piotr Zyla (oba Pol), na veliki napravi naj bi bil zlat Japonec Rjoju Kobajaši pred Geigerjem in Norvežanom Halvorjem Egnerjem Granerudom. Moštvena tekma bi po napovedih pripadla Avstriji pred Nemčijo in Norveško, mešana ekipna preizkušnja še z dekletoma Nemčiji pred Avstrijo.

V paralelnem veleslalomu deskarjev je kot zlat predviden Italijan Roland Fischnaller, kot srebrn Dimitrij Loginov iz Rusije, bron bi šel še enemu Rusu Andreju Soboljevu. Po drugi projekciji naj bi zmagal Loginov pred italijanskim veteranom in Nemcem Stefanom Baumeisterjem. Slovenski predstavniki in predstavnice bodo k tem predvidevanjem imeli na Kitajskem veliko tekmovalno za povedati, po moči in kakovosti reprezentance bi moral biti slovenski žlahtni izkupiček na pekinških igrah zagotovo bolj sijoč kot pred štirimi leti v Pjongčangu, kjer je bil biatlonec Jakov Fak srebrn na posamični preizkušnji na 20 km, deskar Žan Košir pa bronast v paralelnem veleslalomu.