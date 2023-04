Pod Vezuvom upajo na izbruh Osimhena

Pa naj še kdo reče, da ritem dveh tekem na teden na dveh frontah ne terja davka. Od osmih četrtfinalistov Uefine lige prvakov sta konec tedna le dva zmagala v domačem prvenstvu, branilec lovorike Real Madrid in prvi favorit Manchester City.

Šesterica je izgubila ali iztržila točko, med slednje sodita tudi Napoli in Milan, katerih obračun je še najbolj odprt in se bosta nocoj srečala na stadionu Diega Maradone, kjer bodo nogometaši iz mesta pod Vezuvom potrebovali vulkansko energijo, da bodo nadomestili gol zaostanka (0:1) in preskočili sedemkratne evropske prvake.

Precej mirne vesti lahko napovemo, da bo Real Madrid »preživel« gostovanje na Stamford Bridgeu. Chelsea ima na papirju celo dražjo zasedbo in daljšo klop, a več težav kot v zadnjih dneh britanski premier Rishi Sunak. Zaostanek z 0:2 iz španske prestolnice niti ni tako skrb vzbujajoč kot podoba ekipe dežurnega gasilca Franka Lamparda, ki je v soboto na domači zelenici delovala povsem nebogljeno proti Brightonu (1:2, streli 8:26, posest 41:59, koti 2:8) in zaseda šele 11. mesto v premier league.

Nigerijski as v formi

Več ognjemeta je pričakovati na italijanskem jugu, kjer je Napoli, potem ko si je zagotovil praktično neulovljivo prednost in bo po letu 1990 spet osvojil scudetto, očitno popustil. Padec je napovedal ligaški domači poraz z Milanom z 0:4, rdeče-črni Stefana Piolija so bili boljši tudi na prvi četrtfinalni tekmi (1:0), nazadnje pa je Luciano Spalletti videl jalove sinje modre, ki niso mogli zatresti mreže Verone, četudi se je po poškodbi vrnil prvi strelec serie A Victor Osimhen. Prav Nigerijec bi lahko nocoj prevesil jeziček na tehtnici, če bo pokazal, zakaj je z 21 goli daleč najboljši strelec na Apeninskem polotoku.

»Dobil je 25 minut in takoj pokazal, da je v formi. Njegova vrnitev nam daje dodaten zagon, da spišemo še eno zlato poglavje zgodovine tega kluba. Z Maradono na svoji strani zmoremo,« je vročekrvnim navijačem na dušo popihal Spalletti, ki je pozdravil tudi spravo med tifosi in predsednikom kluba Aureliom De Laurentiisom.