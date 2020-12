Počilo v Planici: reprezentanco zapustil še en član

Vrača se Peter Prevc

V ekipi pa so ostali trije skakalci, Anže Lanišek, Bor Pavlovčič in Domen Prevc. SZS je pridobila zeleno luč Mednarodne smučarske zveze (Fis) za registracijo četrtega skakalca, da slovenska ekipa na domačem SP ne bi ostala brez nedeljskega nastopa. Na ekipni tekmi bo tako nastopil nekdanji svetovni prvak Peter Prevc, ki bo zamenjal izključenega Zajca.

Dogajanje v Planici je v slovenski reprezentanci doseglo vrelišče, a žal ne zaradi dobrih rezultatov naših skakalcev. Prav nasprotno: po slabih skokih na svetovnem prvenstvu je najprejza to javno okrivil trenerje. Zaradi njegovih ostrih besed so ga na zahtevo glavnega trenerjaizključili iz reprezentance, sedaj pa je mehurček v Planici zapustil tudi on. Njegovo mesto bo v Planici prevzel njegov dosedanji pomočnikPreberite tudi:Po izključitvi Zajca (predsednik zbora in odbora za smučarske skoke in nordijsko kombinacijoje pojasnil, da je izključen le s tega prvenstva) je vodstvo reprezentance v Planici zadržaloin, ki sta želela 'zeleni mehurček' zapustiti ravno danes zjutraj. Nastop slovenske reprezentance na ekipni tekmi je bil pod vprašajem, saj so ostali le še trije tekmovalci (potrebni so štirje). V četrtek je žirija tekmovanja namreč sprejela sklep, da skakalci, ki so na prvenstvu predskakalci, na njem ne smejo nastopiti. Slovenski strokovni tabor je kljub temu Petra Prevca in Jelarja v petek uvrstil med predskakalce, tako da sta se spustila po letalnici. S tem pa se jima je prižgala rdeča luč za morebitni nedeljski nastop na moštveni preizkušnji. Jasnič je dejal, da pogovori s Fisom tečejo: »Veste, da so tisti štirje skakalci na voljo, glede na to, kaj se nam je zgodilo, pa čakamo na dovoljenje, da pripeljemo četrtega člana, da bomo lahko tekmovali na ekipni tekmi.« Naknadno je bil, kot je poročala RTV Slovenija, le dosežen dogovor, da bo slovenska reprezentanca le nastopila.»Kar se tiče odločitve trenerja in nato vodje panoge, je vodstvo odločitev podprlo na osnovi pravilnika in etičnega kodeksa, ki ga imamo. Smo pa storili korak naprej na željo glavnega trenerja in sem sprejel njegovo odločitev, da se umakne v naslednjih dveh dneh iz Planice,« je odločitev Bertonclja pojasnil Jasnič in dodal, da bosta naslednji teden zasedala strokovni svet ter odbor za skoke in nordijsko kombinacijo, kjer se bodo odločili, kako naprej.Jasnič je po poročanju STA izrazil obžalovanje, da se to dogaja ravno med domačim svetovnim prvenstvom. »Nič kaj lepih stvari nimamo. Moram reči, da mi je težko, ker se to dogaja v Planici, pred ljudmi, ki so to pripravili in ki imajo skoke radi, a včasih se je treba odločiti tako, kot smo se odločili.«