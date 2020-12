Po zmešnjavi dva Slovenca v top 10

Upravičil zaupanje

Nagrada nespremenjena

Nagradni sklad na novoletni turneji je že vrsto let enak – skupni zmagovalec v seštevku štirih tekem bo tudi to pot prejel »le« 20.000 švicarskih frankov (18.400 evrov). »A že čez leto dni, ko bomo priredili jubilejno 70. turnejo, bo nagrada bistveno večja. Pravzaprav smo jo nameravali povečati že letos, toda potem nam je račune prekrižala epidemija novega koronavirusa,« je pojasnil predsednik prireditvenega odbora novoletne turneje Johann Pichler in pristavil, da so se za zamrznitev letošnjega nagradnega sklada odločili po dogovoru s pristojnimi pri Mednarodni smučarski zvezi (FIS) in predstavnikom skakalcev Jernejem Damjanom.

Po zmešnjavi okrog, ki je bil sprva pozitiven na covid-19, zaradi česar so prireditelji tekme za svetovni pokal v Oberstdorfu izključili celotno poljsko reprezentanco v smučarskih skokih, so branilcu zlatega orla& Co. na pomoč priskočili celo vplivni ljudje iz domovine z ministrom za športna čelu.Potem ko je bil naslednji izvid Muranke negativen, so dosegli, da so šli vsi Poljaki še enkrat na testiranje. In ker nihče ni bil okužen, so jim organizatorji nato le dovolili nastopiti na včerajšnji uvodni preizkušnji 69. novoletne turneje, ki jo je – brez sistema na izločanje – začelo vseh 62 skakalcev iz 16 držav.Zmago je slavil Nemec, ki sta mu družbo na odru delala drugouvrščeni Poljakin tretjeuvrščeni Norvežan. Najboljši Slovenec je bil po pričakovanju, ki je z 19. mesta skočil na deveto, tik pred, ki je bil po uvodni seriji še šesti. A če bi obveljale kvalifikacije, ga sploh ne bi bilo na tekmi. Točke so od naših osvojili tudi vsi trije bratje– Domen (12.),(17.) inPrevc(19.), praznih rok pa je ostal, ki je pristal na 33. mestu. Skakalna karavana se zdaj seli v Garmisch-Partenkirchen, kjer bodo jutri kvalifikacije za spektakel na novega leta dan., ki je bil četrti, je lep primer za to, kako se lahko v smučarskih skokih tako rekoč čez noč marsikaj spremeni in kako se splača biti potrpežljiv. Norveški as, ki prepričljivo vodi v skupni razvrstitvi za svetovni pokal, je po petih zaporednih zmagah v Oberstdorf pripotoval kot glavni kandidat za osvojitev lovorike na 69. novoletni turneji. A ni veliko manjkalo, pa se sploh ne bi uvrstil v udarno moštvo vikingov.»Halvor poleti ni bil med najboljšimi. Toda nato se je izboljševal korak za korakom. Zaradi tega sem ga tudi vzel v ekipo, četudi si tega po rezultatih ne bi zaslužil,« je zaupal Avstrijec, glavni trener norveške skakalne vrste, ki je imel očitno zelo dober nos. Granerud, ki je v prejšnji sezoni med elito v končni razvrstitvi zasedel šele 61. mesto, je popolnoma upravičil njegovo zaupanje.Na koncu koncev je 24-letni as iz Osla, ki je – mimogrede – poleti delal v enem od vrtcev v norveški prestolnici, ob letošnjih uspehih v svetovnem pokalu na nedavnem svetovnem prvenstvu v smučarskih poletih v Planici med posamezniki zablestel s srebrno kolajno in nato prispeval še levji delež k moštvenemu zmagoslavju Skandinavcev.