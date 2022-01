Po zeleni luči Nole takoj na trening

Naiven pogled k včerajšnjemu razpletu večdnevne sage po prihodu Novaka Đokovića, št. 1 svetovne teniške lestvice, v Avstralijo bi najbrž pometel pod preprogo vse dogajanje zadnjih dni. A zgodbe, odmevov in tolmačenj še zdaleč ne bo konec.

Ne glede na to, da je sodišče včeraj upoštevalo pritožbo Đokovićevega odvetnika in za zdaj prepoznavnemu zvezdniku omogočilo nastop na prvem turnirju sezone za grand slam. Teniški svet se je že več tednov spraševal, kako je s cepljenjem srbskega asa proti koronavirusu. Brez potrdila o tem namreč ne bo mogel odpotovati v Avstralijo na ta prestižni turnir, na katerem je sicer že devetkrat osvojil lovoriko, kar je tako domala polovica vseh njegovih 20 za grand slam.

Srb javno ni hotel razkriti, ali se je cepil, namigovanja, da tega ni storil – drugega razloga pač ne bi bilo, da bi to tako dolgo skrival zase –, pa so se ob koncu izkazala kot resnična. Toda pri avstralski vladi so mu podelili izjemo, upoštevajoč potrdilo, da mu zaradi posebnega zdravstvenega stanja ni treba opraviti cepljenja. Sledil je znan zaplet z izničenjem vizuma in prisilnim bivanjem Đokovića z migranti brez ustreznih potrdil za vstop v državo.

Zanj pa je včeraj sodišče izreklo dovoljenje bivanja v Avstraliji in tako prekinilo nastali zaplet, ko mu na letališču niso dovolili vstopa v deželo in ga preusmerili v omenjeno začasno prebivališče. Đokovićeve privržence so nato le še skrbele napovedi, da bi Alex Hawke, avstralski minister za priseljevanje, 44-letnik grških korenin, lahko izničil vizum in športnika vnovič usmeril proti izhodnim vratom iz države.

Juvanova najvišje doslej

Sodišče je tako povedalo svoje, vodilni teniški igralec se je vrnil na igrišče in nato včeraj popoldne že objavil fotografije iz arene Roda Laverja, kjer je na prizorišču prihajajočega turnirja opravil trening. »Želim ostati v Avstraliji in igrati tenis,« je bil kratek.

Drugače je bilo na novinarski konferenci družine Đoković, na kateri je oče Srđan svetu spet razlagal o krivici in junaškem vedenju sina (»Vrnil se bo na igrišče in osvojil še 10 turnirjev za grand slam ...«), Novakov brat Đorđe pa je v brezhibni angleščini razlagal podrobnosti zapleta. In ko je novinarka nemške TV-hiše RTL vprašala, kako gledajo na javne Novakove fotografije, ko naj bi bil sredi decembra v Beogradu okužen s koronavirusom, je mati Dijana omenjenemu Novakovemu bratu v hipu dejala, da sklene novinarsko konferenco.

Predstave pred kamerami je bilo konec, v Avstraliji se je nadaljevalo rajanje Đokovićevih privržencev, ki so še nekaj ur prej s hrupom in tudi nasiljem izražali nezadovoljstvo nad dogajanjem zadnjih dni. Tudi policijski solzivec je nastopil v tem zadnjem ponedeljku pred velikim teniškim spektaklom. Pred katerim le redki omenjajo Danila Medvedjeva, Alexandra Zvereva, Ashleigh Barty ali denimo naši Tamaro Zidanšek in Kajo Juvan, ki je na lestvici WTA skočila za 14 mest in je zdaj kot 86. višje kot kadar koli.