Po veliki zmagi se je opravičil Olimpiji

Na Primorskem je nogometno obzorje jasno, Timothe Nkada je v zadnji tekmi 9. kroga 1. SNL v Ljudskem vrtu popeljal Koprčane do pomembne zmage (1:0), s katero so s tekmo manj na drugem mestu prehiteli Olimpijo, tako da so zdaj prvi zasledovalci vodilnega Celja. V Spodnji Šiški je v mestnem derbiju zablestel Izolan Martin Pečar. Nekdanji član zeleno-belih v mladinskem moštvu je Olimpiji zabil mojstrska gola in spomnil, da je bil še pred leti eden od najbolj nadarjenih nogometašev.

»Tekma je bila čustvena. Res je, da sem pri Olimpiji igral le eno sezono, toda za vse, kar mi je dala in omogočila, sem ji hvaležen. Izstrelila me je v Evropo. Pri obeh golih so me premagala čustva, ker spoštujem Olimpijo. A hkrati je bila motivacija večja, saj je prvak in moj bivši klub. Pri drugem golu je bil odločilen občutek, videl sem, da je Matevž Vidovšek stal nekoliko zunaj vrat in sprožil. Vse se je pokrilo. Da, opravičujem se Olimpiji,« je poskušal strniti sobotno zgodnje popoldne, v katerem je pokazal, zakaj je imela njegova kariera že v najstniških letih vzpon.

Koper prvi zasledovalec Celja Vrstni red: Celje 20, Koper (-1) 16, Olimpija 15, Bravo 14, Maribor 11, Mura 10, Domžale 8, Radomlje 7, Rogaška (-1) 5, Aluminij 4.

Iz Frankfurta na Dunaj

Iz Olimpije je odšel v Nemčijo k Eintrachtu, po koncu mladinskega staža ga je odkupila dunajska Austria. V tej sezoni ima status posojenega igralca. »Tako sem se odločil skupaj z vodstvom kluba. Za prvo moštvo bi se moral boriti, morda bi dobil le drobtinice, tako da je bila izbira moštva, ki zaupa mladim in jim omogoča razvoj, pravilna. Bravo je razvojni klub, igra po mojem okusu in ima trenerja Aleša Arnola, ki me odlično pozna in ve, kaj in koliko zmorem,« je 21-letni Izolan navdušen nad vsem, kar doživlja pri Bravu.

Ne skriva, da bi se lahko povsem vrnil v nogometni ritem, saj ga je nekaj časa močno ovirala poškodba. »Šele z operacijo so se začele zadnje stegenske mišice celiti. Prej so bile vseskozi natrgane,« je razkril glavni razlog razvojne stagnacije igralec s prefinjenim občutkom za strel, ki je tehnično podkovan in hiter z žogo, kot je izpostavil svoje najmočnejše odlike.

Ob tem je priznal, da bi rad izboljšal obrambni del igre, skok igro, izboljšal bi se rad tudi v zaključkih akcij. O Bravu, ki postaja uspešnica sezone, pa je dodal: »Dobro moštvo, dober trener, dober začetek, dobri izidi. Mnogi niso pričakovali takšnega izkupička, toda ostati moramo na tleh. Vsako tekmo moramo iti maksimalno in meriti čim višje. Jaz bi rad le užival v igri. Če bom, bo tudi ekipa, ki mi bo pomagala,« je bil jasen fant z Jagodja, ki ima pri Bravu v kadetskem moštvu tudi brata Dejana. »Odličen je,« je še zatrdil Martin Pečar.